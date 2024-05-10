Ольга Солнце: «Алена Водонаева и Вика Боня пытаются откреститься от «Дома-2»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Солнце высказала свое мнение о том, что Виктория Боня и Алена Водонаева пытаются дистанцироваться от своего участия в шоу.

По словам Ольги Солнце, Боня и Водонаева явно не хотят, чтобы их ассоциировали с «Домом-2».

«Виктория Боня и Алена Водонаева пытаются откреститься от «Дома-2», они не хотят, чтобы их ассоциировали с телепроектом», - уверена Ольга Солнце.

Однако, по мнению Ольги, чем больше, например, Виктория Боня пытается уйти от этой связи, тем активнее ее связывают с проектом.

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Ольга Солнце также отметила, что Боня и Водонаева никогда не приходили на проект в качестве гостей, и уже несколько лет не участвуют в жизни «Дома-2».

По материалам woman.ru

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