Саша Черно ушла из «Дома-2»: «Мне очень тяжело»

Саша Черно, участница популярного реалити-шоу «Дом-2», объявила о своем уходе с телестройки.

В микроблоге Саша Черно призналась, что ей было очень тяжело принять это решение, и она испытывает сильное эмоциональное напряжение. Саша Черно подчеркнула, что, несмотря на все трудности, она уверена в правильности своего выбора.

«Ну что, ребятки, день этот настал. Я сегодня покинула телепроект «Дом-2». Я вас люблю. Честно говоря, мне очень тяжело. Так тяжело, как сегодня, я еще ни разу не уходила. Не могу остановить слезы и груз на душе. У меня такая история тяжелая в этот приход. Но я, сто процентов, делаю правильно», - поделилась Саша Черно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Саша Черно также заговорила о своих чувствах, сравнив уход из проекта с потерей крыльев. Она призналась, что ей очень сложно справиться с этим переживанием.

«Сегодня я будто бы крыльев лишилась. Как же сложно», - добавила Саша Черно.

Читайте также:

Беременная Таня Мусульбес поправилась на десять килограммов: «Живот и грудь очень увеличились»

Ольга Ветер — о реакции сына на встречу с отцом Глебом Жемчуговым: «Смотрит, как он выходит из подъезда и уезжает»