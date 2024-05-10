Алена Рапунцель открыла ресторан в центре Москвы

Алена Рапунцель, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», наконец-то, вышла на связь с подписчиками микроблога и объяснила, куда пропадала из соцсетей на долгих десять месяцев.

Оказывается, все это время Алена Рапунцель готовилась к открытию собственного ресторана в центре Москвы, а не вынашивала и рожала третьего ребенка, как думали многие.

Алена Рапунцель сообщила, что открыла фьюжн-бистро под названием The Vosk. Название заведения является отсылкой к творческой истории здания, где находится ресторан. В этом доме родился писатель Борис Пастернак. Как раммказала Рапунцель, интерьер бистро включает в себя кованые балясины, реплики картин, расписанный стихами потолок, свечи и другие элементы, отражающие идеологию проекта.

Идея открытия The Vosk, по словам Алены Рапунцель, появилась благодаря ее любви к готовке, интересу подписчиков к этому процессу и ее насмотренности в гастрономических проектах как в России, так и за рубежом.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Алена Рапунцель всегда хотела не только делиться вкусным контентом, но и дать возможность своей аудитории попробовать блюда. Алена надеется, что ее проект будет радовать посетителей как гастрономически, так и эстетически.

Впрочем, многие подписчики к заявлению Алены Рапунцель отнеслись с недоверием. Они считают, что она стала мамой в третий раз, а ресторан - подарок ее избранника-бизнесмена на рождение дочери. Рапунцель эти домыслы оставляет без внимания.

Читайте также:

Блондин превращается в рыжего: как выглядит подросший сын уехавшей в США Кати Токаревой из «Дома-2»

Костенко и Тарасов съехали из дома, построенного для Бузовой: «Больше недели занимались переездом»