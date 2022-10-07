«Поем на кухне всей страной» за кадром: священник с девятью детьми, девушка с дредами и стильный Пельш

Даже такой профессионал, как Валдис Пельш, записывается далеко не с первого дубля. Неунывающий ведущий вспоминает, как однажды эпизод программы «Угадай мелодию» удалось записать только на семнадцатый раз. Как шутит сам Валдис Пельш, это случилось, поскольку в это время в зале находился колдун Кулебякин.

Этот на самом деле совершенно безобидный персонаж с длинными седыми волосами хорошо знаком московским журналистам. Он утверждает, что может управлять погодой, разгонять тучи руками, как в песне Ирины Аллегровой, и призывать солнце. Обычно Иван Кулебякин появляется на резонансных мероприятиях. Так, на судах по делу актера Михаила Ефремова он даже утверждал, что способен влиять на решение судей. Но, видимо, колдовские чары не подействовали на служителей закона.

В этот раз седовласого старца нет в зале. Зато есть группа поддержки участников, которые могут наблюдать за своими фаворитами с помощью специального экрана.

Прежде чем будущие участники выйдут на стол, Валдис Пельш интересуется у жюри, что прежде всего они будут оценивать в конкурсантах.

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