«Поем на кухне всей страной» за кадром: священник с девятью детьми, девушка с дредами и стильный Пельш

С 9 октября на Первом канале стартует новое музыкальное шоу «Поем на кухне всей страной». В нем принимают участие коллективы (это могут быть родственники, друзья, коллеги по работе, соседи и т.д), которые исполняют застольные песни. Ведущим шоу талантов стал Валдис Пельш.
А в состав жюри вошли актеры Светлана Крючкова, Александр Семчев, Анатолий Журавлев, Карина Андоленко, а также певец Жан Григорьев-Милимеров. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках народной передачи.
С чего начинаются шоу
Еще до начала съемочного процесса жюри садится за круглый стол. Артисты, собравшиеся вместе, обсуждают рабочие моменты, много шутят и поглядывают в зрительный зал. Вскоре из-за кулис появляется ведущий Валдис Пельш и начинает знакомить телеаудиторию с правилами проекта, победа в котором принесет участникам три миллиона рублей.
Валдис Пельш в окружении зрителей. Фото: Первый канал
Даже такой профессионал, как Валдис Пельш, записывается далеко не с первого дубля. Неунывающий ведущий вспоминает, как однажды эпизод программы «Угадай мелодию» удалось записать только на семнадцатый раз. Как шутит сам Валдис Пельш, это случилось, поскольку в это время в зале находился колдун Кулебякин.
Этот на самом деле совершенно безобидный персонаж с длинными седыми волосами хорошо знаком московским журналистам. Он утверждает, что может управлять погодой, разгонять тучи руками, как в песне Ирины Аллегровой, и призывать солнце. Обычно Иван Кулебякин появляется на резонансных мероприятиях. Так, на судах по делу актера Михаила Ефремова он даже утверждал, что способен влиять на решение судей. Но, видимо, колдовские чары не подействовали на служителей закона.
В этот раз седовласого старца нет в зале. Зато есть группа поддержки участников, которые могут наблюдать за своими фаворитами с помощью специального экрана.
Прежде чем будущие участники выйдут на стол, Валдис Пельш интересуется у жюри, что прежде всего они будут оценивать в конкурсантах.
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Жюри проекта «Поем на кухне всей страной!» Фото: Первый канал
Светлана Крючкова утверждает, что для нее важна ансамблевость и то, как участники слышат друг друга. Жан Григорьев-Милимеров говорит, что это должно быть душевно и по-доброму. Карина Андоленко признается, что для нее застольное пение ассоциируется с чем-то домашним, уютным и полным надежд.
Александр Семчев советует конкурсантам не голосить дурниной и быть смелее. А еще признается, что всегда внимательно смотрит людям в глаза. Анатолий Журавлев шутит, что под хороший самогончик и песня хорошо льется.
А если без шуток, то задача участников – понравиться абсолютно всем представителям жюри. Если судейская коллегия выразит всеобщее одобрение, то круглый стол загорится зеленым цветом. Если же хоть кто-то из жюри не поддержит конкурсантов, то один (или сразу несколько участков) будут отмечены красным цветом.
А участники действительно все как на подбор.
Участница Анна Романова: «Мы пойдем с котом, по полю пойдем»
Так, Анна Романова – яркая девушка с дредами - выступает вместе еще с двумя сестрами Алисой и Анастасией, подругой Светланой Арнаутовой и своим молодым человеком Алексеем Пучковым. Компания исполнила знаменитую песню «Выйду ночью в поле с конем».
Сестры занимаются музыкой с детства. Любовь к ней им передалась от отца. Они поют дома за столом, на даче, а капелла и под гитару. В репертуаре семейства бардовские композиции, песни рок- групп «Машина времени» и «Ария», церковные произведения. Они поют в храме. У Анны музыкальное образование, она преподает вокал.
Анна Романова. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
На проект группа попала отчасти и благодаря коту. Дело в том, что по условиям отбора нужно было записать видео с исполнением песни. И во время записи в кадр попал обаятельный кот Лютик.
«Он, конечно, не мог остаться равнодушным к съемкам и веселый бегал по комнате. Ну, и мы взяли его на руки и перезаписали дубль, только заменив привычные строчки на «Мы пойдем с котом», - рассказывает Анна. - На съемках проекта Светлана Николаевна упомянула про кота, и мы вспомнили этот случай. Мне кажется, что все те, у кого есть коты, поют вместе с ними».
Как сотрудник уголовно-исполнительной системы стал певцом
Андрей Коробкин и его компания приехали из Удмуртии, из города Можги. В коллективе под названием «Гармония» состоит он, его жена Елена Суркова, крестная ребенка Наталья Баранова, а также две подруги Ирина Шутова и Ирина Борисова. Коллектив обычно собирается на юбилеях, свадьбах и других праздниках.
Андрей Коробкин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«У нас одна из самых музыкальных семей Удмуртии. Мы исполняем на баянах наши любимые застольные песни. Обычно звучат композиции: «Тополя», «Старый клен», а также те песни, которые когда-то исполняли наши бабушки и прабабушки», - поясняет Андрей Коробкин.
Интересно, что Андрей – бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы, а сейчас преподает вокал. В его планах – участвовать и в других музыкальных конкурсах.
«Мы полюбили Москву. Она стала для нас родной. Так что поездок у нас будет еще очень много», - признается Андрей.
Когда поет семья из десяти человек
Самая многочисленная делегация на проекте – это многодетная семья Соляковых. Глава семейства – отец Дионисий и его жена Надежда – воспитывают девять детей, старшему из которых – 19 лет, а младшему – всего месяц. Младенца, конечно, тоже взяли с собой.
Чтобы прокормить себя, Соляковы содержат большое хозяйство. Свои будни они описывают на YouTube-канале «Фермерские будни священника». Ну а музыка – это для души.
Семья Соляковых. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
«Мы занимаемся еще церковно-хоровым пением. Живем в селе Рязанской области и не можем смириться с тем, что согласно стереотипам в деревне не должно быть хороших певцов, - говорит отец Дионисий. – Поэтому поднимаем сельское пение на должный уровень и параллельно поем патриотические песни не только с нашими детьми. Но также мы организовали хор воскресной школы. Мы занимаемся с детьми на протяжении восьми лет».
У отца Дионисия есть профильное образование. Он окончил музыкальное училище по классу баяна. В семинарии проходил курс регентов «учитель хора». По словам священнослужителя, знания, полученные во время учебы, очень пригодились ему в жизни.
Семья неоднократно участвовала в региональных вокальных конкурсах и одерживала в них победы. Также отец Дионисий привлекал к участию в музыкальных состязаниях и своих воспитанников воскресной школы.
По словам Соляковых, приглашение на Первый канал – это вершина их семейного творчества. В ходе проекта семья исполнила песню «Черный ворон».
Шоу будет радовать своих зрителей каждое воскресенье на Первом канале!