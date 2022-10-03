Стала известна дата выхода нового шоу на Первом канале

На Первом канале в воскресенье, 9 октября, стартует новое популярное шоу «Поем на кухне всей страной». Суть проекта в том, что российские семьи, не имеющие профессионального вокального образования, приезжают в студию, чтобы исполнить какую-либо песню. А жюри их оценивает.

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Судьями выступили Светлана Крючкова, Карина Андоленко, Жан Милимеров, Анатолий Журавлев и Александр Семчев. Ведущим проекта стал Валдис Пельш.

Главный приз проекта — 3 миллиона рублей.