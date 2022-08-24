Валдис Пельш высказался о будущем КВН

На днях телеведущий был замечен на яхте в Ялте в обществе Александра Маслякова.
Валдис Пельш

Валдис Пельш. Фото: Global Look Press

Телеведущий Валдис Пельш в беседе с Teleprogramma.pro высказался о будущем КВН.

«Выездные игры КВН в этом году, как и игры 1/8 ведут разные ведущие. Я вел, соответственно, «Летний Кубок». Он на днях закончился. Но это не значит, что я могу профессионально обсуждать будущее КВН».

Как заметил Пельш, этим занимается руководство «АМиК».

«Так что если вас интересует будущее КВН, то надо обращаться к Александру Васильевичу Маслякову и его сыну Александру Александровичу», - заявил Валдис Пельш.

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Напомним, что у бессменного ведущего КВН Александра Маслякова в последнее время были проблемы со здоровьем. Валдиса Пельша считают одним из возможных приемников Маслякова в КВН.

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