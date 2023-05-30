Упоминается «Пятый элемент», Караулова дарит комплименты, а участники – в эйфории: что творится за кулисами шоу «Кто хочет стать миллионером?»

К интеллектуальному шоу «Кто хочет стать миллионером?» сейчас приковано особое внимание. Около месяца назад зрители Первого канала узнали, что проект возвращается на экраны спустя почти год отсутствия - в новом формате.
Так, главным результатом перезагрузки стало появление в кресле ведущей певицы Юлианны Карауловой, сменившей в этом качестве Дмитрия Диброва. Хотя он отдал программе 16 лет жизни.
Действительно ли временный отпуск пошел передаче на пользу? И справляется ли Юлианна Караулова с возложенной на нее задачей? Ответить на эти вопросы попыталась специальный корреспондент Teleprogramma.pro, побывавшая на съемках телевикторины.
Юлианна Караулова – участнице Ольге К. : «Вы красивая!»
Если говорить честно, то новость об отсутствии Дмитрия Диброва в списке «Миллионера…» расстроила меня. Во-первых, я на протяжении многих лет смотрела программу именно с его участием, во-вторых, в 2014 году на интервью в Алматы я познакомилась с Дмитрием лично. И эта встреча произвела на меня яркое впечатление.
Тогда он приехал в южную столицу Казахстана, чтобы стать ведущим реалити-шоу «Дом-весы», участники которого должны были поэтапно сбрасывать лишний вес. По условиям проекта победитель, распрощавшийся с наибольшим количеством килограммов, получал 100 миллионов тенге (по нынешнему курсу 18 миллионов рублей).
Ну и я, косвенно касаясь темы передачи, задала вопрос о ценности внешности в современное время. И припомнив какую-то из цитат Дмитрия Диброва, отметила, что людям с сомнительной наружностью приходится прилагать гораздо больше усилий для достижения своих целей, намекнув в том числе и на свою скромную персону. Мол, а что нам, неказистым, делать-то, ведь тоже хочется жить красиво и легко.
Дмитрий дал развернутый ответ на этот вопрос, еле слышно прибавив: «Ну а вы-то красивая». (Перефразируя Татьяну Ларину из «Евгения Онегина» скажу, что: «Я тогда моложе, я лучше, кажется, была). В общем, подкупил меня этот комплимент на долгие годы. Одно дело, если вам его скажет условный однокурсник Вася, а другое – знаменитый мужчина-интеллектуал.
И вот я услышала его снова, но на этот раз не по отношению к себе, а в адрес участницы программы Ольги К. «Вы красивая», - в ходе съемок сказала Юлианна Караулова, обращаясь к Ольге. И это сразу настроило 67-летнюю участницу, которая немного нервничала, привыкая к камерам и студийному свету, на нужный лад. И заодно расположило меня, привыкшую к личности Дмитрия Диброва, к Юлианне.
Это я к чему? К тому, что, на мой субъективный взгляд, одним из признаков профессионализма ведущего является умение понять психологическое состояние человека и сказать ему то, что он хочет услышать. Сказать обычному человеку о его необычности.
Юлианна Караулова. Фото: Первый канал
И тут следует сделать небольшое отступление. В этом году программа вернулась к истокам, то есть к своему классическому формату. Участниками нынешних выпусков шоу «Кто хочет стать миллионером?» теперь становятся не звезды, как это было совсем недавно, а как раз рядовые россияне.
«А так лучше» - шепчутся за кулисами программы. - Звезд у нас ограниченное количество. К тому же каждый раз они рассказывают одни и те же истории. А здесь все-таки новые лица, другие эмоции!».
Выпуск проекта начинается с того, что шестеро отобранных игроков приглашаются в студию и занимают места за стойками с мониторами. Затем ведущая задает им вопрос с четырьмя вариантами ответа и тот, кто первый отвечает на него, занимает кресло напротив Юлианны Карауловой.
Как и прежде, участники должны ответить на 15 вопросов. Каждый игрок может воспользоваться тремя подсказками: 50/50, помощь зала и звонок другу. Установлены две несгораемые суммы: 5 тысяч и 100 тысяч рублей. На кону – три миллиона рублей!
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Причем здесь «Ленивая Сьюзен»?
И правильно на отборочный вопрос ответила преподавательница рисования, МХК (Мировой художественной культуры) и компьютерной графики, москвичка Ольга К.
Тем, кто находился в студии, конечно, было видно, что Ольга волнуется, но она старалась справиться с эмоциями. Отвечая на каждый вопрос, размышляла о нем вслух, вспоминала какие-то случаи из жизни.
А надо сказать, вопросы были с подвохом. Например, один из них касался «Ленивой Сьюзен». А это еще что за особа, не желающая делать лишних движений, спросите вы? Вот и я, к своему стыду, не знала этого термина.
Оказалось, что это вертушка вращающийся поднос, который обычно устанавливается на стол или столешницу для облегчения раздачи еды. Его можно увидеть на фуршетах. К тому же так зовут героиню английского мультсериала Gravity Falls.
Запомнились вопросы, касающиеся личностей поэта Михаила Лозинского, писателя Льва Толстого. Юлианна ведет программу без лишних эмоций, но при этом старается почувствовать внутреннее состояние участника и дать ему возможность расслабиться.
Что происходит в «тайной комнате»?
Я не могу сказать, до какого этапа дошла Ольга, ибо это будет спойлер, но после съемки она проходит в «тайную комнату». Там собираются все те, кто уже сыграл и еще только сыграет в программе «Кто хочет стать миллионером?». За один съемочный день снимается несколько выпусков шоу. Поэтому в съемочный павильон приезжает пара десятков человек.
«Ну что, ну как ощущения после игры»? – тут же набрасываются на Ольгу другие участники, только ожидающие своей очереди в кресло игрока. Напомню, что его займет лишь один из шести человек, поэтому нервы у всех оголены, как знаменитая статуя Давида во Флоренции. Я, конечно, тоже мучаю свою тезку расспросами. И главный из них: «Как вам Юлианна Караулова?».
«Вы знаете, Юлианна – необыкновенно эрудированный человек, умница! И она, конечно, располагает к себе. От ведущей исходит теплота, - признается участница. - А еще как учитель могу сказать, что у нее есть чувство юмора и какая-то тонкость ума и обаяния. Она произвела на меня очень приятное впечатление. И действительно, с ней хочется играть и играть, Юлианна поддерживает игрока ».
Ольга рассказала мне, что ей всегда нравилась игра «Кто хочет стать миллионером?». Женщина старалась отвечать на вопросы, попадающиеся участникам, но одно дело смотреть программу дома на диване, а другое – оказаться в студии.
Чтобы «попасть в телевизор», Ольга заполнила анкету на сайте Первого канала, прислала фото и видео со своим участием.
«Видео у меня было очень смешное. На нем я надуваю шарики и раскрашиваю их. Почему-то я думала, что мне не позвонят, но это случилось. Правда, попросили сделать еще одно видео», - восторженно рассказывает Ольга.
Следующий предварительный этап – редакторы программы звонят потенциальному игроку по телефону и задают ему вопросы. Ольга прошла его и узнав, что едет на съемки, конечно, начала готовиться к ним.
Участница программы Ольга. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
« У меня дома есть серия книг «Радость познания», которая включает в себя разные разделы: физику, химию, биологию и так далее. И я штудировала ее, узнавала, например, сколько элементов в таблице Менделеева. Но эти знания мне не пригодились, - объясняет Ольга К.
Вот вы что-то слышали про «Ленивую Сьюзен»? А фильм «Пятый элемент», о котором упоминалось в программе, я тоже не смотрела. А если бы я позвонила другу – философу Николаю Михайловичу из Архангельска, он бы тоже не ответил на вопрос про эту кинокартину».
Если Ольге посчастливилось сесть в кресло игрока, то другому участнику ее шестерки – баянисту Михаилу Водяхину. - повезло гораздо меньше. А ведь он приехал в Москву из Ростова-на-Дону со всей своей семьей и по совместительству музыкальным коллективом «Донские голоса».
В группу входят жена Михаила Галина и их двое детей – Любовь и Сергей. Несмотря на то, что семейству не удалось сыграть, они ничуть не жалеют о своей поездке. Рассказывают об этом, переодеваясь из своих концертных костюмов в среднестатистическую одежду.
Правда, уезжают домой практически через несколько минут после съемок. Редактор программы бронирует для них билет на поезд и предупреждает, что он отходит чуть больше чем через час
Надо сказать, что все игроки закреплены за несколькими редакторами, которые следят за тем, чтобы каждый из них не только сел за стойку с монитором, но и благополучно добрался до дома.
Всем участникам объясняют, как себя вести в студии, что говорить, с какой стороны выходить, какие кнопки нажимать и так далее.
Участник Даниил Г. : «Сыграть в шоу «Кто хочет стать миллионером?» я мечтал с детства»
Если семейство Водяхиных торопится на поезд, то «прикладной математик» и представитель IT-сферы из Перми Даниил никуда не спешит. Он уже сыграл в кресле игрока и теперь ему некуда торопиться. Участник следит за судьбами в программе остальных…
29-летний Даниил намерен остаться в Москве, где живет его мама, еще на пару дней. Он почему-то напоминает мне героя произведения другого знаменитого Даниила - Хармса, писателя, который говорит: «Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера».
Кажется, что после съемок парень ощутил новый прилив энергии и находится в состоянии повышенной эйфории. И понятно почему… (Хотя он сам описал свое состояние как «отходняк от эйфории»).
Участник программы Даниил. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Сыграть в шоу «Кто хочет стать миллионером?» я мечтал с детства. Мне было интересно даже проходить отборочные этапы, когда нужно прислать видео - объясняет Даниил. - Во время звонка редактора я находился в командировке, в гостинице Нижневартовска.
Приятно, что редактор сказала мне, что съемка назначена на 25 мая. А если бы это случилось на неделю раньше, то я бы не сбежал из Нижневартовска».
На вопрос, до какого вопроса дошли на съемках передачи, Даниил отвечает уклончиво, загадочной фразой: «Я не мог пойти против науки». Оно и понятно.
Иван Барабанщиков. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma/pro
А вот 21-летний студент МГТУ им. Баумана Иван Барабанщиков, который пока только ждет своей очереди, также признается, что любит телевикторины в любом их проявлении. Кстати, он является победителем шоу «Слабое звено».
А вот победит ли Иван в передаче «Кто хочет стать миллионером?»? Да и вообще, сядет ли в кресло игрока, вы узнаете в одном из выпусков проекта.
Смотрите шоу «Кто хочет стать миллионером?» каждую субботу на Первом канале в 18. 20!