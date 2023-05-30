Упоминается «Пятый элемент», Караулова дарит комплименты, а участники – в эйфории: что творится за кулисами шоу «Кто хочет стать миллионером?»

К интеллектуальному шоу «Кто хочет стать миллионером?» сейчас приковано особое внимание. Около месяца назад зрители Первого канала узнали, что проект возвращается на экраны спустя почти год отсутствия - в новом формате.

Так, главным результатом перезагрузки стало появление в кресле ведущей певицы Юлианны Карауловой, сменившей в этом качестве Дмитрия Диброва. Хотя он отдал программе 16 лет жизни.

Действительно ли временный отпуск пошел передаче на пользу? И справляется ли Юлианна Караулова с возложенной на нее задачей? Ответить на эти вопросы попыталась специальный корреспондент Teleprogramma.pro, побывавшая на съемках телевикторины.

Юлианна Караулова – участнице Ольге К. : «Вы красивая!»

Если говорить честно, то новость об отсутствии Дмитрия Диброва в списке «Миллионера…» расстроила меня. Во-первых, я на протяжении многих лет смотрела программу именно с его участием, во-вторых, в 2014 году на интервью в Алматы я познакомилась с Дмитрием лично. И эта встреча произвела на меня яркое впечатление.

Тогда он приехал в южную столицу Казахстана, чтобы стать ведущим реалити-шоу «Дом-весы», участники которого должны были поэтапно сбрасывать лишний вес. По условиям проекта победитель, распрощавшийся с наибольшим количеством килограммов, получал 100 миллионов тенге (по нынешнему курсу 18 миллионов рублей).

Ну и я, косвенно касаясь темы передачи, задала вопрос о ценности внешности в современное время. И припомнив какую-то из цитат Дмитрия Диброва, отметила, что людям с сомнительной наружностью приходится прилагать гораздо больше усилий для достижения своих целей, намекнув в том числе и на свою скромную персону. Мол, а что нам, неказистым, делать-то, ведь тоже хочется жить красиво и легко.

Дмитрий дал развернутый ответ на этот вопрос, еле слышно прибавив: «Ну а вы-то красивая». (Перефразируя Татьяну Ларину из «Евгения Онегина» скажу, что: «Я тогда моложе, я лучше, кажется, была). В общем, подкупил меня этот комплимент на долгие годы. Одно дело, если вам его скажет условный однокурсник Вася, а другое – знаменитый мужчина-интеллектуал.

И вот я услышала его снова, но на этот раз не по отношению к себе, а в адрес участницы программы Ольги К. «Вы красивая», - в ходе съемок сказала Юлианна Караулова, обращаясь к Ольге. И это сразу настроило 67-летнюю участницу, которая немного нервничала, привыкая к камерам и студийному свету, на нужный лад. И заодно расположило меня, привыкшую к личности Дмитрия Диброва, к Юлианне.

Это я к чему? К тому, что, на мой субъективный взгляд, одним из признаков профессионализма ведущего является умение понять психологическое состояние человека и сказать ему то, что он хочет услышать. Сказать обычному человеку о его необычности.