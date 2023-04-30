Что будет с Дибровым после ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером?» — уже подыскал замену

Дмитрий Дибров отдал интеллектуальному шоу «Кто хочет стать миллионером?» 16 лет, а в новом сезоне программы неожиданно остался за бортом. Кресло бессменного ведущего заняла Юлиана Караулова. Что будет с Дибровым теперь? Неужели журналист остался без работы?

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Как бы не так. Дибров продолжает тесное сотрудничество с Первым каналом и не планирует покидать шоубиз. В его наметках не один проект, реализация которых намечена на ближайшее время.

«У нас есть различные идеи с руководством Первого канала, которые мы хотели бы реализовать. Это мы сейчас обсуждаем, это у нас сейчас в творческой подготовке», — поделился ведущий с ТАСС.

Напомним, Дмитрий Дибров покинул место ведущего игры «Кто хочет стать миллионером?». Состоялся кастинг, в котором приняла участие даже Лариса Гузеева. Победителем, как мы уже знаем, стала Юлианна Караулова.