«Был долгий разговор»: Караулова рассказала, как ей удалось расстаться с Фадеевым

Юлиана Караулова была участницей пятой «Фабрики звезд». Ее продюсером долгое время был Максим Фадеев.

«До встречи с Максом я была дико закомплексованным, неуверенным в себе подростком, а он мне помог расправить крылья и поверить в себя», — рассказала Юлиана Teleprogramma.pro.

Сотрудничество с Фадеевым у Карауловой продолжалось после «Фабрики». Артистке удалось без скандала «уйти с контракта».

«Когда я решила уходить, у нас был долгий разговор. На тот момент у Макса были проблемы со здоровьем, и он достаточно долгое время не был в России, а в моей карьере происходил застой, и я понимала: время утекает, тот уровень популярности, который был после «Фабрики звезд», катастрофически быстро падает, и нужно срочно что-то делать. Но ничего не происходило. Конечно, я очень переживала. И вдруг на меня сами вышли люди, которые были готовы со мной работать, вкладывать деньги в музыкальный проект. Но у меня был контракт.

Я позвонила Максу, мы разговаривали 4 часа. Потом он позвонил моему папе, и они говорили час. После этого разговора Макс отпустил меня — по-хорошему, никаких неустоек я не платила. И это был прецедент, потому что на тот момент я была, наверное, единственной «фабриканткой» из пяти сезонов, кого отпустили с контракта», — отметила Караулова.

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