«Мы боялись за него»: Успенская рассказала правду о состоянии Баскова

Певица Любовь Успенская рассказала, как на самом деле сейчас себя чувствует Николай Басков. По ее словам, золотой голос России пережил сложную операцию, но держался молодцом.

«У него была сложная жизнь, он пережил операцию. Мы очень все переживали, действительно боялись за его здоровье, но Коля победил болезнь, Коля вернулся в строй», заявила она Пятому каналу.

Сейчас с артистом все в порядке. Наши журналисты недавно сняли его на «Золотом граммофоне» в Петербурге. Артист шутил и улыбался.

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