Лучшие из лучших: победители четырех сезонов шоу «Ну-ка, все вместе!» выяснят, кто из них номер один

Вечером 3 февраля на канале «Россия» выйдет специальный проект популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» - Битва сезонов.
Грандиозному жюри, которое представляет собой целую сотню экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, на этот раз предстоит оценивать самых лучших - финалистов всех четырех сезонов. Но чем ярче конкурсанты, тем строже судьи и жарче споры! В каждом отборочном туре сильнейшие участники будут бороться за звание суперпобедителя, который в будущем откроет пятый, юбилейный сезон шоу.
На посту ведущего, как и прежде, народный артист России Николай Басков. И, по традиции, в спецпроекте на сцену выйдут приглашенные звезды. В репертуаре - суперхиты всех времен и любых жанров, способные заставить подпевать не только экспертов, но и зрителей перед телеэкраном.
«Я счастлив вновь оказаться на сцене этого гранд-шоу и встретиться с коллегами, но, главное, с конкурсантами, которые всем нам уже хорошо знакомы. Все они – потрясающе талантливые артисты, и очень интересно увидеть, как они изменились за эти несколько лет, как выросли в вокальном и артистическом плане, узнать, чем они еще готовы нас удивить. Могу представить, как они будут волноваться, ведь соревноваться предстоит с очень сильными соперниками. Но я, как всегда, буду стараться поддержать и подбодрить каждого из них!» - говорит Николай Басков.
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Четыре года телезрители следили за конкурсантами, выбирая себе фаворитов и волнуясь за каждое их выступление. На этот раз все участники шоу будут хорошо знакомы экспертам и преданным поклонникам программы. Сотню жюри, несомненно, ждут горячие дискуссии, ведь финалисты проделали «домашнюю работу», стали сильнее, профессиональнее, и выбрать лучшего из лучших – задача очень сложная.
«Я безумно счастлив, что стартует спецпроект «Битва сезонов». Это огромная удача для финалистов вновь показать себя, получить второй шанс на победу и еще раз исполнить свою мечту! Четвертый сезон для сотни оказался не простым, у нас часто возникали споры, были и смех, и слезы. А сейчас нас ждет еще более сложная работа – выбрать суперпобедителя. Даже не представляю, что нам предстоит. Какие эмоции! Я в предвкушении!» - делится эмоциями глава сотни экспертов Сергей Лазарев.
Смотрите Битву сезонов шоу «Ну-ка, все вместе!» - 3 февраля в 21:30 на канале «Россия».