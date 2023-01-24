Лучшие из лучших: победители четырех сезонов шоу «Ну-ка, все вместе!» выяснят, кто из них номер один

Вечером 3 февраля на канале «Россия» выйдет специальный проект популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» - Битва сезонов.

Грандиозному жюри, которое представляет собой целую сотню экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, на этот раз предстоит оценивать самых лучших - финалистов всех четырех сезонов. Но чем ярче конкурсанты, тем строже судьи и жарче споры! В каждом отборочном туре сильнейшие участники будут бороться за звание суперпобедителя, который в будущем откроет пятый, юбилейный сезон шоу.

На посту ведущего, как и прежде, народный артист России Николай Басков. И, по традиции, в спецпроекте на сцену выйдут приглашенные звезды. В репертуаре - суперхиты всех времен и любых жанров, способные заставить подпевать не только экспертов, но и зрителей перед телеэкраном.