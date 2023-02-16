Клава Кока рассказала о возможном завершении карьеры

Вот уже больше года в прессе не утихают слухи о возможном уходе Клавы Коки из Black Star. Масло в огонь подливает и сама певица. Так, еще в марте прошлого года в интервью журналистам артистка заявила, что точно не определилась с выбором.
«Я пока не знаю, может быть, мы будем продлевать контракт, возможно, нет, может быть, я посчитаю нужным и захочу вообще уйти в другую сферу, например, воспитывать детей», — сказала тогда артистка.
«Вообще, такие мысли приходят каждый день!»
На днях ей пришлось снова отвечать на злободневный вопрос. На этот раз его задал ведущий шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» Николай Басков - прямо на съемках программы. Дело в том, что Клава вошла в сотню музыкальных экспертов, решающих судьбу конкурсантов шоу, и поэтому ей было не уйти от вопросов Баскова.
«Как тебе вообще на нашей программе? Не решила завязать с карьерой?» - начал диалог Николай.
Судя по всему, Клава была максимально откровенна со своим собеседником.
«Вообще, мысли такие приходят ко мне каждый день. Но потом приходит Пашу (основатель Black Star - прим. ред) и говорит: «Клавочка, у нас все расписано», - шутливо поделилась артистка.
«Я бы тебя «зафолловила»
Кроме того, в этот же день певицу ждало очень любопытное знакомство. На съемках проекта Клава явно не осталась равнодушной к одному из участников. И возможно, между молодыми людьми пробежала та самая искра, о которой так часто говорят.
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Клава Кока. Фото: телеканал «Россия»
«Мне просто интересно, почему ты такой молодой, талантливый, красивый парень, но я никогда не встречала тебя в Интернете. У тебя есть все данные, чтобы стать суперзвездой. Я знаю практически всех артистов, которые интересно подают себя в Сети. И мне бы очень хотелось, чтобы в это число вошел и ты», - обратилась певица к конкурсанту после его выступления.
- Тебя «фолловит» Клава Кока, - на радостях воскликнул Николай Басков, услышав признание Клавы
- Как минимум, я бы тебя «зафолловила», - призналась артистка. – Ты очень крутой! У тебя невероятный голос, харизма, ты чувствуешь то, что ты поешь. И мне кажется, что на нашей поп-сцене не хватает такого прекрасного артиста, как ты. Поэтому я желаю тебе удачи!»
Кого на самом деле хотела бы «зафолловить» Клава Кока, вы узнаете, посмотрев шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на канале «Россия» в пятницу в 21.30!