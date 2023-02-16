Клава Кока рассказала о возможном завершении карьеры

Вот уже больше года в прессе не утихают слухи о возможном уходе Клавы Коки из Black Star. Масло в огонь подливает и сама певица. Так, еще в марте прошлого года в интервью журналистам артистка заявила, что точно не определилась с выбором.

«Я пока не знаю, может быть, мы будем продлевать контракт, возможно, нет, может быть, я посчитаю нужным и захочу вообще уйти в другую сферу, например, воспитывать детей», — сказала тогда артистка.

«Вообще, такие мысли приходят каждый день!»

На днях ей пришлось снова отвечать на злободневный вопрос. На этот раз его задал ведущий шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» Николай Басков - прямо на съемках программы. Дело в том, что Клава вошла в сотню музыкальных экспертов, решающих судьбу конкурсантов шоу, и поэтому ей было не уйти от вопросов Баскова.

«Как тебе вообще на нашей программе? Не решила завязать с карьерой?» - начал диалог Николай.