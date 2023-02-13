Клава Кока в крохотном платье без белья сверкнула сокровенным: показала сокровенное на сцене

А вот накануне Клава выступила на стадионе. Она облачилась в откровенный наряд. Певица щегольнула в крохотном платье с разрезами. Примечательно, что она оголила не только стройные ножки и животик. Артистка отказалась от белья, засветив сокровенное. Блондинка не прикрыла темный треугольник между ног.

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