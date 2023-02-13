Клава Кока в крохотном платье без белья сверкнула сокровенным: показала сокровенное на сцене

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала одной из самых популярных молодых исполнительниц. Блондинка славится не только своими заводными песнями. Недавно артистка возобновила концерты после отпуска. Она уже щегольнула в ошеломляющем наряде на Big Love Show.
А вот накануне Клава выступила на стадионе. Она облачилась в откровенный наряд. Певица щегольнула в крохотном платье с разрезами. Примечательно, что она оголила не только стройные ножки и животик. Артистка отказалась от белья, засветив сокровенное. Блондинка не прикрыла темный треугольник между ног.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ого, какой наряд», «Прям девушка-космос», «Как же хороша», «Наряд вообще ничего не прикрыл», «А трусики не забыла?», «Вы не перестаете удивлять», «Фигурка сочная», — стали писать подписчики.