Ваня Дмитриенко на сноуборде, стройный Агзамов и кролик Ивлев: чем удивит новогодняя «Битва шефов»

28 декабря на телеканале «Пятница!» выходит новогодний выпуск шоу «Битва шефов». В этом выпуске зрители увидят, как Ваня Дмитриенко приедет на застолье на сноуборде, а ведущий Роман Каграманов спрячется в холодильнике с бутылкой шампанского.

Ну а два шефа – Константин Ивлев и Ренат Агзамов – вновь обменяются традиционными колкостями. Причем Константин предстанет перед телезрителями в костюме гигантского кролика. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках праздничного выпуска и увидела, как на самом деле общаются между собой знаменитые ведущие.

Новый год – это не только салат оливье, но и праздничный пунш

В студии царит атмосфера Нового года. Повсюду расставлены новогодние елки, развешаны гирлянды, украшена даже оборка халатов шефов, которые задают тон празднику. Ведущие занимают свои привычные места.

Беседуя друг с другом об украшении стола, Константин Ивлев и Ренат Агзамов призывают зрителей не ограничиваться традиционными «оливье» и «селедкой под шубой», и внести разнообразие в свое застолье. Например, приготовить пунш.