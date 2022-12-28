Ваня Дмитриенко на сноуборде, стройный Агзамов и кролик Ивлев: чем удивит новогодняя «Битва шефов»

28 декабря на телеканале «Пятница!» выходит новогодний выпуск шоу «Битва шефов». В этом выпуске зрители увидят, как Ваня Дмитриенко приедет на застолье на сноуборде, а ведущий Роман Каграманов спрячется в холодильнике с бутылкой шампанского.
Ну а два шефа – Константин Ивлев и Ренат Агзамов – вновь обменяются традиционными колкостями. Причем Константин предстанет перед телезрителями в костюме гигантского кролика. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках праздничного выпуска и увидела, как на самом деле общаются между собой знаменитые ведущие.
Новый год – это не только салат оливье, но и праздничный пунш
В студии царит атмосфера Нового года. Повсюду расставлены новогодние елки, развешаны гирлянды, украшена даже оборка халатов шефов, которые задают тон празднику. Ведущие занимают свои привычные места.
Беседуя друг с другом об украшении стола, Константин Ивлев и Ренат Агзамов призывают зрителей не ограничиваться традиционными «оливье» и «селедкой под шубой», и внести разнообразие в свое застолье. Например, приготовить пунш.
Тот самый пунш. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Для его приготовления нужны ананас, сахар и шампанское. Все необходимые продукты, которые используются в создании блюд, находятся в той же съемочной студии. Закупаются они в день съемок.
Вскоре к этой компании присоединяется и ведущий Роман Каграманов, который появляется прямо из холодильника! Он пришел в гости с шампанским для своих коллег. А потом Ивлев и Агзамов посвящают Романа в свои соведущие.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Романа Каграманова посвящают в соведущие «Битвы шефов». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Неожиданным можно назвать и появление в студии 17-летнего певца Вани Дмитриенко, он приносит с собой мешок гаджетов. В студии начинается своеобразная битва «отцов» и «детей». Ваня показывает ведущим, что можно легко готовить по рецептам из Интернета. Ренат и Константин же доказывают, что опыт и мастерство не пропьешь.
Ваня Дмитриенко: «Без мандаринов Новый год для меня не праздник»
Бенефис Вани Дмитриенко в этом выпуске заканчивается исполнением его новогоднего хита. В это же время певец эффектно съезжает с праздничного стола на сноуборде. А в финале кружится в танце с румяными девушками в свитерах.
«Я люблю кататься на сноуборде, - объясняет Ваня Дмитриенко Teleprogramma.pro. – Но, разумеется, этот номер придумали гениальные креативщики телеканала «Пятница!» Они меня знают практически с раннего детства, когда я еще пешком под стол ходил. Поэтому они всегда придумывают для меня что-то забавное и визуально интересное».
Как шутит Ваня, пока что он катается на сноуборде в Сочи, ведь на Куршевель еще не хватает денег.
Новый год артист традиционно встречает дома, а уже после двенадцати часов идет к друзьям. Правда, в прошлом году он работал в новогоднюю ночь.
«Мне уже поступают предложения и на этот Новый год. Но, наверно, в этот раз я бы хотел остаться с семьей, поскольку это будет последняя новогодняя ночь перед моим совершеннолетием», - объясняет Ваня Дмитриенко нашему изданию.
Ваня Дмитриенко репетирует номер на сноуборде. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
По его словам, в этот день в семье готовятся разные салаты, но сам артист любит мандарины.
«Если убрать эти фрукты, то Новый год для меня не праздник. Я не понимаю, как его можно встречать без мандаринов. Их запах создает атмосферу Нового года», - признается певец.
Ренат Агзамов: «Я сладкое только продаю, поэтому я такой стройный и красивый!»
Во вторую половину съемочного дня в гости к Ренату Агзамову и Константину Ивлеву приходят астролог Фатима Хадуева и шеф-кондитер Нина Тарасова. Фатима делится лайфхаками, какие правила соблюсти, чтобы год прошел хорошо, а Нина Тарасова - рецептом джезерье из моркови. Джезерье – это такая восточная сладость, которая внешне напоминает кусочки лукума.
Атмосферу веселья поддерживает и Константин Ивлев, появившийся в студии в костюме кролика. Как признается шеф, в наряде довольно жарко, но чего не сделаешь ради улыбки зрителей.
«Профессионалы должны стиснуть зубы и работать. Как говорит мой внутренний голос, пять секунд позора – и обеспеченная старость», - смеется Константин.
Ренат же остается в своей фирменной одежде повара и веселится над проделками товарища по кулинарному цеху.
Роман Каграманов, Ренат Агзамов, Ваня Дмитриенко и Константин Ивлев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Мы работаем в новогодней атмосфере, и у нас есть ощущение семейного праздника. Чувствуем себя великолепно, как будто собрались в уютной квартире со старыми друзьями», - признается Teleprogramma.pro Ренат Агзамов.
Интересно, что на Новый год в семье Агзамовых обычно готовит супруга Рената. Причем обилие сладостей в семействе не приветствуется.
«Я сладкое только продаю, поэтому я такой красивый и стройный», - шутит Ренат Агзамов.
Увидеть Рената и Константина в новогоднем выпуске «Битвы шефов» можно 28 декабря в 18:00 на телеканале «Пятница!».