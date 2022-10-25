Гигантские десерты, сладкие рекорды и лайфхаки Агзамова: чем удивит новое шоу «Король десертов» на «Пятнице!»

25 октября на телеканале «Пятница!» стартует шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым. Кондитеры сразятся за Кубок Агзамова, звание короля десертов и денежный приз — миллион рублей. А также установят сладкий мировой рекорд.
Задачи шоу «Король десертов»
«Король десертов» – это кулинарное соревнование, в котором примут участие профессиональные кондитеры и опытные любители. По словам Рената Агзамова, в шоу участвуют выдающиеся кулинары.
Им предстоит готовить необычные кондитерские изделия невероятных объемов: шоколадные платья, двухметровые дома из пряников, пирамиды из эклеров и движущиеся объекты. Одним словом – бить собственные рекорды и ставить новые. Как раз для этого победители каждого выпуска встретятся в финале и приготовят самую высокую съедобную елку.
Кадр из шоу «Король десертов». Фото: канал «Пятница!»
«Мы показываем самых сильных специалистов нашей сладкой индустрии. Хотел сказать, что представляем самых сильных кондитеров нашей страны, но это некорректно, - говорит Ренат Агзамов. - К нам приезжают специалисты из разных стран. Это реальные ремесленники, каждый из них в своем направлении является лидером рынка. В нашем шоу мы дали им возможность проявить себя».
Кто участвует в сладком соревновании
Всего в проекте примет участие более 50 человек из России, Казахстана, Туркменистана и других стран. Участники разделятся на команды «профи» и «любители», чтобы выяснить, кто готовит лучше и вкуснее: специалисты или домашние кондитеры.
«Я любитель, но считаю, что мое мастерство на уровне профессионалов, - говорит непрофессиональный кондитер Светлана Деминовских из Нижнего Новгорода. - Сильная сторона моего творчества – это изготовление нереально крутых цветов на пряниках.
Именно пряники мне дают полностью раскрыться, из них можно сделать любой сюжет. На творчество меня вдохновляют цветы. На проект я пришла заразить вас любовью к кондитерскому искусству и показать вам всю красоту моего творчества».
«Я профессиональный кондитер и считаю шоколад самым уникальным, самым вкусным и податливым инструментом для создания любых шедевров, - говорит мастер цветов из шоколада Виктория Углева из Новороссийска. - Изящные шоколадные цветы я научилась делать сама. Если не откусить, то вы никогда не отличите мой букет от настоящего. На проект я пришла показать свое мастерство и разжечь любовь в глазах кондитера к шоколаду».
Кадр из шоу «Король десертов». Фото: канал «Пятница!»
«Обожаю заниматься выпечкой. Моя основная фишка – это пироги из сдобного теста с разными начинками, - говорит кондитер-любитель Майра Тусмагамбетова из Актобе. - Также я люблю эклеры и тарталетки за их многообразие. В Интернете у меня 16 с половиной тысяч подписчиков».
И кто будет судить участников
В каждом выпуске участники будут выполнять различные задания Рената и приглашенных экспертов – специалистов определенного сладкого профиля.
Помогать судить работы участников Агзамову будет один из лучших сладких флористов Татьяна Хегай, главные эксперты по выпечке и росписи пряников Артем Валентинов и Николай Гагарин, шеф-кондитер, создающий невероятные десерты из сахарной пасты, Кузьма Ложников и другие.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из шоу «Король десертов». Фото: канал «Пятница!»
Всего в эфир выйдут десять выпусков. Каждая серия – это путешествие в определенную сладкую тематику: шоколадную, карамельную, пряничную, конфетную, безе и другие.
Также в выпусках предполагается наличие спешл-эпизодов, носящих увлекательный и познавательный характер. Впервые Ренат Агзамов расскажет о своих секретах на кухне и поделится уникальными кондитерскими лайфхаками.
Смотрите шоу «Король десертов» на канале «Пятница» с 25 октября в 19:00