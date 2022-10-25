Гигантские десерты, сладкие рекорды и лайфхаки Агзамова: чем удивит новое шоу «Король десертов» на «Пятнице!»

25 октября на телеканале «Пятница!» стартует шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым. Кондитеры сразятся за Кубок Агзамова, звание короля десертов и денежный приз — миллион рублей. А также установят сладкий мировой рекорд.

Задачи шоу «Король десертов»

«Король десертов» – это кулинарное соревнование, в котором примут участие профессиональные кондитеры и опытные любители. По словам Рената Агзамова, в шоу участвуют выдающиеся кулинары.

Им предстоит готовить необычные кондитерские изделия невероятных объемов: шоколадные платья, двухметровые дома из пряников, пирамиды из эклеров и движущиеся объекты. Одним словом – бить собственные рекорды и ставить новые. Как раз для этого победители каждого выпуска встретятся в финале и приготовят самую высокую съедобную елку.