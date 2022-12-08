«Ехал на каток, но не доехал…»: Константин Ивлев сломал руку

Вечером 7 декабря известный шеф-повар Константин Ивлев выложил в социальные сети несколько роликов, из которых можно понять, что он сломал правую руку.
Сначала он показал опухшую конечность, зафиксированную шиной, а затем продемонстрировал рентгеновские снимки.
«Вот так я ехал на каток, но не доехал… - говорит Ивлев на видео. – Ручищи загребущие…»
Судя по роликам, молодая жена кулинара Валерия находится рядом и помогает своему пострадавшему супругу проходить исследования. Как именно он получил травму, Константин уточнять не стал.
«Перелом. Все хорошо», - написал он в Telegram с позитивными эмодзи.
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Напомним, 48-летний повар ведет на канале «Пятница!» шоу «На ножах», «Битва шефов», «Адский шеф» и другие.