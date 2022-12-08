«Ехал на каток, но не доехал…»: Константин Ивлев сломал руку

Вечером 7 декабря известный шеф-повар Константин Ивлев выложил в социальные сети несколько роликов, из которых можно понять, что он сломал правую руку.

Сначала он показал опухшую конечность, зафиксированную шиной, а затем продемонстрировал рентгеновские снимки.