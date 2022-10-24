Ярослав Сумишевский рассказал, на кого он был больше всего похож в «Шоу Аватар»

Раскрыт еще один герой «Шоу Аватар». Под образом Незнайки скрывался певец Ярослав Сумишевский. Артист отметил, что выбрал своего героя, потому что внешне похож на него.
Ярослав признался Teleprogramma.pro, что и в своих выступлениях старался максимально быть и похожим на исполнителя той или иной композиции. По словам музыканта, особенно это удалось в песне «Дико тусим» Николая Баскова и Дани Милохина. А вообще каждая исполненная композиция для него – это новый удивительный опыт.
«В «Шоу Аватар» можно экспериментировать, петь разножанровые песни, а я это просто обожаю, поэтому, не раздумывая, согласился участвовать, несмотря на плотный гастрольный график, - отметил Ярослав Сумишевский. - Для меня была очень нехарактерна песня Arcade, подобных нет в моём репертуаре. А Con Te Partiro мне еще со студенческих времен было интересно исполнить, и, думаю, неплохо получилось».
Ярослав Сумишевский в образе Незнайки. Фото: канал НТВ
Если говорить о сложностях управления аватаром, то они заключались в том, что из-за технических особенностей можно совершать не все движения, подчеркнул певец. И об этом нужно помнить, находясь на сцене.
«А костюм очень удобный, похож на водолазный. Будь моя воля, я бы его себе оставил», - признался Ярослав.
Ну и конечно, главная сложность проекта заключалась в том, чтобы остаться не узнанным для представителей жюри. По словам артиста, в момент судейских дискуссий им овладевали противоречивые чувства.
«Когда тебя в обличии аватара начинают узнавать, первая эмоция – это радость. Думаешь: «О, коллеги знают меня», - отметил Ярослав Сумишевский. - А потом одергиваешь себя: «Стоп! Это же плохо, надо ведь, чтобы меня не узнали». Я совсем не умею дурить людей. Если вру, то сразу же краснею. Слава Богу, что за аватаром этого не было видно».
А вот когда спрашивали друзья, приходилось как-то выкручиваться. Кстати, поклонники Ярослава все-таки рассекретили своего кумира. На гастролях они подходили к певцу фотографироваться и говорили: «Мы догадались, что ты Незнайка, но молчим, никому не говорим, болеем за тебя».
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Ярослав Сумишевский. Фото: канал НТВ
«Я уходил от ответа. И как они догадались? Я вот сколько смотрю «Шоу Аватар», вообще не понимаю, кто кем управляет. И только после прочтения комментариев в социальных сетях появляются какие-то догадки. Мне очень понравился аватар Кощея Бессмертного. Правда, узнать в нем Доминика Джокера мне тоже не удалось», - поделился Ярослав Сумишевский.
По словам певца, ему немного обидно уходить из проекта буквально за шаг до финала. Тем более ему было важно исполнить одну песню.
«Я очень хотел спеть Don’t Stop Me Now своей любимой группы Queen, мечтал ею поставить жирную точку», - резюмировал артист.