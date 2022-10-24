Ярослав Сумишевский рассказал, на кого он был больше всего похож в «Шоу Аватар»

Раскрыт еще один герой «Шоу Аватар». Под образом Незнайки скрывался певец Ярослав Сумишевский. Артист отметил, что выбрал своего героя, потому что внешне похож на него.

Ярослав признался Teleprogramma.pro, что и в своих выступлениях старался максимально быть и похожим на исполнителя той или иной композиции. По словам музыканта, особенно это удалось в песне «Дико тусим» Николая Баскова и Дани Милохина. А вообще каждая исполненная композиция для него – это новый удивительный опыт.