«Все, кого люблю, потом надоедают»: Даня Милохин расстался с Катей Толстопятовой

20-летний блогер Даня Милохин около года встречался со своей коллегой по «ТикТоку» Катей Толстопятовой (она же Iam Katusha). По словам молодого человека, это была большая любовь, но она тоже закончилась. На днях парень объявил о расставании с девушкой. И в произошедшем разрыве обвинил самого себя.

«Я не могу ничего объяснить. Странно все, вроде бы мы разошлись. Очень грустно. Расстались, потому что я дурак. Я умею любить, но все, кого люблю, потом мне надоедают... Я не знаю, что с этим делать и как это работает. Наверное, я еще не готов к серьезным отношениям», — цитирует Милохина издание Super.

Журналисты отметили, что Даня еще слишком молод, чтобы строить серьезные отношениях. Пусть гуляет, все еще впереди.