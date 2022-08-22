Гастротур по Нижнему Новгороду: холодец из бычьих хвостов, «уха из петуха» и лучшая рыба

Тревел-реалити «Повара на колесах» стремительно набирает обороты и на всех парах мчится по стране, заезжая в самые интересные уголки России. По задумке создателей шоу – медиагруппы «Красный Квадрат» – в каждом выпуске именитые столичные шеф-повара превращаются в заядлых путешественников и открывают для себя новый город, где знакомятся с национальной культурой, любуются достопримечательностями и познают самобытность местной кухни.

Туристическое «меню» шефов поражает своим разнообразием – это и увлекательное погружение в историю города, и контрольная закупка на фермерском рынке, и заряд вдохновения в музеях, и перекус фастфудом на маленькой уютной улочке.

Мы продолжаем серию статей, где вместе с участниками тревел-реалити «Повара на колесах» исследуем города нашей необъятной страны. Сегодня наши герои – Виктор Белей и Нижний Новгород.

В третьем выпуске шоу свои двери перед столичными шефами распахнул удивительный Нижний Новгород. Всемирный фонд наследия ЮНЕСКО по праву внес его в список исторически ценных городов. Нижний Новгород – это сердце Поволжья, столица закатов и калейдоскоп контрастов. Именно там тесно сплетаются современная архитектура и древнейшие здания, многовековые традиции и модные арт-объекты.

В этом городе творил Максим Горький и изобретал Иван Кулибин. Благодаря Нижнему Новгороду на свет появилась повесть Н.В. Гоголя «Ревизор», а всеми любимый Чебурашка обрел свое уникальное имя. Необыкновенный город, который достаточно «распробовать» однажды, чтобы захотеть возвращаться сюда снова и снова!