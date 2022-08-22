Гастротур по Нижнему Новгороду: холодец из бычьих хвостов, «уха из петуха» и лучшая рыба

Тревел-реалити «Повара на колесах» стремительно набирает обороты и на всех парах мчится по стране, заезжая в самые интересные уголки России. По задумке создателей шоу – медиагруппы «Красный Квадрат» – в каждом выпуске именитые столичные шеф-повара превращаются в заядлых путешественников и открывают для себя новый город, где знакомятся с национальной культурой, любуются достопримечательностями и познают самобытность местной кухни.
Туристическое «меню» шефов поражает своим разнообразием – это и увлекательное погружение в историю города, и контрольная закупка на фермерском рынке, и заряд вдохновения в музеях, и перекус фастфудом на маленькой уютной улочке.
Мы продолжаем серию статей, где вместе с участниками тревел-реалити «Повара на колесах» исследуем города нашей необъятной страны. Сегодня наши герои – Виктор Белей и Нижний Новгород.
В третьем выпуске шоу свои двери перед столичными шефами распахнул удивительный Нижний Новгород. Всемирный фонд наследия ЮНЕСКО по праву внес его в список исторически ценных городов. Нижний Новгород – это сердце Поволжья, столица закатов и калейдоскоп контрастов. Именно там тесно сплетаются современная архитектура и древнейшие здания, многовековые традиции и модные арт-объекты.
В этом городе творил Максим Горький и изобретал Иван Кулибин. Благодаря Нижнему Новгороду на свет появилась повесть Н.В. Гоголя «Ревизор», а всеми любимый Чебурашка обрел свое уникальное имя. Необыкновенный город, который достаточно «распробовать» однажды, чтобы захотеть возвращаться сюда снова и снова!
Виктор Белей. Фото: пресс-служба проекта
Виктор Белей, один из шефов шоу «Повара на колесах», с удовольствием расскажет, чем же его так покорила местная кухня и куда точно стоит сходить, если вы приехали в Нижний Новгород.
Виктор – шеф-повар московского ресторана Uhvat, рекомендованного гидом Michelin. Он активно занимается триатлоном, профессионально орудует ухватом и является настоящим «железным человеком» не только в спорте, но и на кулинарном поприще.
В 2021 году Виктор получил награду «Шеф года» в номинации «Русская кухня» по версии премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». А еще он попал в мировой финал самого престижного конкурса шеф-поваров Bocuse d′Or, в котором за последние 13 лет команде из России не удавалось побывать ни разу!
Что посмотреть?
«Нижний здорово преобразился за последние несколько лет. Я считаю, что must-visit – это посмотреть вообще весь город всеми доступными способами».
- С земли
«Обязательно пройдитесь по улочкам, набережным и смотровым, зайдите в Кремль, прокатитесь на чертовом колесе. Проведите время, неспешно наблюдая за ритмом города, за местными – получите нереальное удовольствие!»
Местный Кремль – одна из достопримечательностей Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба проекта
2. С воды
«Нижний Новгород стоит на месте слияния двух рек – Оки и Волги. Нельзя упустить этот шанс и не посмотреть на город с воды, выбрав любой вид водных развлечений. В Нижнем выбор большой, на любой вкус, карман и характер: можно покататься на сапах, байдарках, катамаранах, катерах или корабликах. Я выбрал яхту. Было классно не только насладиться видами, но заодно и научиться самостоятельно управлять судном».
Обь и Волга – две главные реки Нижнего Новгорода. Фото: пресс-служба проекта
3. С воздуха
«В Нижнем Новгороде есть подъемник, который перевозит людей из одной части города в другую. Прокатитесь на нем – это доступно каждому. А тем, у кого есть свободные средства, рекомендую взять вертолетную прогулку. Она обойдется в 15 тысяч за 15 минут, но сумма вполне подъемная и определенно стоит того. Мы попробовали – получили классное яркое впечатление на всю жизнь!»
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Непременно полетайте на вертолете. Фото: пресс-служба проекта
Где попробовать местную кухню?
- Ресторан «Кусто»
«Я не думал, что в Нижнем есть заведения, придя в которые я буду удивлен. Кусто стал моим гастрономическим открытием! Мы попробовали устрицы, салат «Краб под шубой» в необычной интерпретации, хе из волжского судака и десерт «Морской еж». Понравился весь сет – обязательно вернусь сюда снова!»
Интерьеры ресторана «Кусто». Фото: restaurantguru.ru
2. Ресторан Yale
«В центре города много заведений, которые активно развиваются, часто обновляют меню, используют локальные продукты. Yale – один из самых достойных. Ребята готовят русскую кухню на современный лад из местных фермерских продуктов. А белые грибы для пирогов шеф-повар собирает лично!
Пробовал топовые чебуреки из кабана, очень вкусный холодец из бычьих хвостов с оригинальной и красивой подачей и фирменный десерт, который для меня попал в точку по сладости. Заведение стоит того, чтобы потратить время и деньги, и получить взамен новый гастрономический опыт и позитивные эмоции».
Интерьеры ресторана Yale. Фото: yalerestaurant.ru/gallery
3. Гастрономический клуб Вишневского
«Очень крутое место с собственным производством, где делают супервкусные колбасы, салями, выдержанную рыбу и первоклассные стейки. Заведение молодое и о нем еще мало кто знает, но, уверен, в ближайшее время об этом гастрономическом клубе точно будет говорить весь Нижний. И даже вся Россия».
В Нижнем Новгороде делают вкусное салями. Фото: соцсети клуба Вишневского
Чем вдохновляет город?
«Для меня Нижний ассоциируется в первую очередь с Окой и Волгой, и эта «речная» атмосфера задает особенный тон. И особенный вкус, конечно же. Под впечатлением от вида на реки, от блюд, которые попробовал, мне пришла в голову мысль приготовить уху. А уж когда на фермерском рынке увидел красивую и свежую рыбу, то убедился – идея удачная.
Назвал свое блюдо «Уха по-царски»: в качестве той самой царской рыбы выбрал осетра, добавил пикантности в виде замаринованной икры и, главная особенность, – уху я приготовил на курином бульоне. Вот и получилась, как я ее зову: «уха из петуха».
Теперь планирую обновить у себя в ресторане рецепт ухи. А еще поработаю над блюдами из локальной речной рыбы: планирую добавить их в осеннее меню ресторана Uhvat. Приходите попробовать!»
Как правильно выбрать рыбу?
«Выбрать свежую рыбу не так уж и сложно. У меня есть шесть правил: если все пункты выполнены – бинго! Можно смело брать, готовить и наслаждаться».
- Рыба обязательно должна быть охлажденная
- Глаза блестящие, не мутные
- Жабры красные, яркие
- Чешуя не отваливается, не обсыпается
- Нет посторонних запахов
- Потыкайте пальцем тушку – она должна быть упругой
«Когда будете разделывать рыбу – убедитесь, что мясо не рыхлое. В противном случае лучше ее не готовить вовсе».
Не забывайте смотреть выпуски программы «Повар на колесах». Фото: пресс-служба проекта
Обязательно посетите Нижний Новгород и не забывайте смотреть выпуски тревел-реалити «Повара на колесах». Новые серии выходят каждый понедельник только в официальных сообществах проекта в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Путешествуйте по России вместе с «Поварами на колесах» и помните: аппетит приходит во время езды!