«Алла Пугачева натолкнула на мысль об обратном отсчете»: Филипп Киркоров – о возрасте, юбилейном концерте и лучшем подарке

30 апреля на канале НТВ выйдет специальный выпуск шоу «Маска», посвященный 55-летнему юбилею председателя жюри проекта Филиппа Киркорова. Поздравить знаменитого певца придут новые персонажи, созданные по мотивам его песен: Роза Чайная, Мышь, Молодой Ангел, Лунный гость, Огонь и… сам Филипп Киркоров!

Двойник? Казалось бы, как такое возможно? Но во вселенной Филиппа Киркорова возможно все. В небольшом интервью Teleprogramma.pro артист рассказал, что после 50 лет для него начался обратный отсчет времени. И теперь он, наоборот, молодеет. Совсем, как Бенджамин Баттон…

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось побывать на съемках праздничного выпуска «Маски» и увидеть все своими глазами.

Филипп Киркоров: «Сплю там, где работаю, работаю там, где сплю»

Прежде всего, обращаешь внимание на то, что во время съемочного процесса Филипп Бедросович успевает сменить несколько нарядов. Впрочем, это фирменный почерк поп-короля. Во время юбилейных концертов в Кремле с 27 по 30 апреля певец обещает 27 переодеваний. По словам артиста, таким образом он побьет рекорд самой Шер. В арсенале певца снова перья, стразы, золотая корона и прочие атрибуты его узнаваемого стиля… Стоит ли говорить, что каждая песня будет напоминать мини-спектакль.

«Сплю там, где работаю, работаю там, где сплю. Но для артиста это самый удобный вариант. Поэтому эти месяцы подготовки мы проводили у меня дома, репетируя, совмещая приятное с полезным, — рассказывает певец о подготовке к юбилейным концертам. — Ложились в пять утра, просыпались в семь. А вдруг придет какая-то идея? Все надо делать мобильно, и это очень сократило время. Как говорится, результат налицо».

По словам Филиппа Киркорова, конечно, празднование своего юбилея он затеял еще до событий на Украине. Но так совпало, что день рождения выпал на не самое лучшее время. Однако артист решил не отказываться от его празднования хотя бы ради того, чтобы сказать «спасибо» отцу – певцу, народному артисту России Бедросу Киркорову.

«Конечно, я желаю ему дожить до ста лет. Но отец должен увидеть 55-летие сына. А дети пусть почувствуют, кто их папа, хотя они это знают уже десять лет, — говорит Филипп Киркоров. – Мартин и Алла-Виктория были со мной на всех съемках, на всех концертах, маленькими присутствовали на шоу «Другой», потом на премьере шоу «Я», ездили со мной в Болгарию. Поэтому я это и делаю для того, чтобы они пришли, сели на первый ряд, увидели торжественный папин концерт. Никто не верит, что мне 55. Но факты – упрямая вещь».

Поддержать Филиппа Киркорова на спецвыпуск пришли многие его друзья. Например, в костюме Льва появился победитель первого сезона шоу «Маска» Анатолий Цой, что вполне логично. Свою победу он одержал именно в образе царя зверей. Также на шоу появились участники первого сезона проекта Лариса Долина (Олень) и Марк Тишман (Белый Орел) в костюмах своих героев.

Кстати, одним из самых эффектных стал выход Мыши, исполнившей хит Филиппа Киркорова «Здравствуй, я твоя мышка». Она была одета в черное облегающее гипюровое платье со стразами, а образ дополняли крылья.

Зритель очень удивится, узнав, кто скрывается под этим образом… Кстати, таинственная гостья призналась, что очень сожалеет о том, что такая «красота (костюм Мыши) – только на один вечер. Но какой вечер…

Филипп Киркоров: «Дети дают надежду, что все будет хорошо»

Несмотря на то, что съемки праздничного выпуска продлились практически всю ночь, Филипп Киркоров нашел немного времени для общения с журналистами, в том числе и Teleprogramma.pro

— В одном из выпусков «Маски» вы признались в том, что Монстрик напоминает вас в юности. А вы хотели бы вернуться в те годы? И если да, то какое время особенно предпочтительно для вас?

— Ой нет. Я не хочу никуда возвращаться, не живу воспоминаниями. Кто-то сказал фразу, с которой я абсолютно согласен: «У каждого периода своя прелесть, своя жизнь и радость». У меня все было хорошо в молодости, но это была молодость. Но мне и сейчас хорошо.

В сорок лет я пережил активный кризис среднего возраста. А в 41 у меня почему-то все зажило по-другому. А в 50 я подумал, что надо дать обратный отсчет своей жизни. Кстати, на эту мысль меня натолкнула Алла Борисовна. После своего пятидесятилетия она праздновала уже не 51 год, а 49 лет. И это прекрасно.

И хотя однажды я сказал, что всегда буду чувствовать себя на 33… Но мне сейчас не 55, а 45. Я разделяю эту систему Аллы Борисовны, ее отношение к возрасту.

— Филипп Бедросович, вы уже столько лет на сцене. Наверняка, у вас есть поклонники, которые поддерживают вас на протяжении всей жизни. Можете рассказать о них, пожалуйста?

— Помню свою первую поклонницу, ее зовут Вера Гавриловна. Давно ее не видел, надеюсь, с ней все в порядке. Недавно мне передавали от нее привет. Вера Гавриловна в меня поверила на одном из моих первых выступлений в 1988 году на Вернисаже Ильи Резника. Это был большой сборный концерт, я вышел в зал посмотреть на выступление Аллы Пугачевой. Вера Гавриловна подошла ко мне и сказала: «Вас ждет большое будущее, я знаю». Потом я ее неоднократно встречал на своих концертах, она всегда себя очень скромно вела. Я бы с удовольствием с ней увиделся сейчас.

Была еще Нина из Риги. Она собирала все публикации в прессе, которые обо мне выходили – в России и за рубежом – с самой первой статьи в журнале «Кругозор». Пять лет назад во время тура, посвященного моему 50-летию, мы снимали документальный фильм. Она пришла на мой концерт и принесла альбомы с вырезками из газет, которые собирала более 30 лет. Штук 50 томов. Я обалдел! Это ж вся моя жизнь. Сейчас жалею, что не взял оцифровать это сокровище. Недавно мы попытались найти ее, но связь была утеряна. Может быть, она прочитает эту статью и откликнется.

— А где у вас самые сильные группы поддержки?

— В Санкт-Петербурге. Там живет Настя, которая в 1992 году организовала там мой фан-клуб «Атлантида». Она уже давно обзавелась семьей, не единожды мама. Даже не знаю, существует ли «Атлантида» до сих пор, но именно от этого фан-клуба пошли островки в каждый город России и многих других стран. В Израиле, в Германии, во Франции есть мои клубы. Все они очень поддерживают меня и мои проекты на «Евровидении», голосуют за моих питомцев.

У меня самые разные поклонники. Кто-то занимает высокие должности, а кто-то работает в общепите. У нас с ними есть традиция – перед важными событиями вместе запускать в небо воздушные шарики и загадывать желания. Перед съемками спецвыпуска «Маски» тоже так сделали.

Поддержка поклонников крайне важна для меня, именно деликатная поддержка, не навязчивая. Мне везет с поклонниками, они у меня очень классные, всегда стараются удивить меня, порадовать. Хотя не люблю это слово, «почитатели творчества» – я бы так назвал.

— Кто или что вас сегодня отвлекает от тяжелой повестки дня?

— Дети. Только они меня сегодня вдохновляют, дают надежду, что все будет хорошо. Когда они рядом, я спокоен. И за них, и за себя.

— Какой подарок был бы для вас самым желанным в день рождения?

— Скажу банальность. Мир и любовь, чтобы все договорились друг с другом. Не зря же я выступаю в Кремлевском дворце.

Смотрите праздничный выпуск шоу «Маска» 30 апреля в 20. 15

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