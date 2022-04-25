«Шоу кремлевского масштаба»: после отмены концертов в Израиле Киркоров отправится на гастроли по всей России

Филипп Киркоров готовится отмечать свой юбилей. 30 апреля поп-королю российской сцены исполнится 55 лет. В честь этой даты артист запланировал ряд концертов в регионах страны.

Всероссийский гастрольный тур растянется буквально на два года. По планам, шоу «55. Gold the greatest hits», в рамках которого состоятся 106 концертов, будет проходить до конца 2023 года. Премьера новой концертной программы пройдет в Кремле 27–30 апреля.

«Это шоу в рамках звездного юбилейного года должны увидеть во всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, ведь такого грандиозного размаха еще не было. Полноценное шоу кремлевского масштаба увидят в каждом городе», — сообщает пресс-служба певца.

Добавим, тем временем концерты Филиппа Бедросовича в Израиле, вероятнее всего, не состоятся. Ранее там остановили продажу билетов на выступления поп-короля.

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