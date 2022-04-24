«Мои дорогие, ну как же вы так?!»: на шоу «Маска» разоблачили приглашенного Мишку

Никто из судей проекта НТВ не сумел правильно угадать, кто скрывался в этом костюме.

В это воскресенье, 24 апреля, на НТВ вышел в эфир второй полуфинал шоу «Маска». До него дошли всего пять участников – Дракон, Монстрик, Пчела, Мухомор и Анубис.

По традиции, в полуфиналах участвуют приглашенные Маски.

На этот раз открывал полуфинал Мишка. Он исполнил песню «Розовое вино» Элджея и Федука.

Когда настало время разоблачать Мишку, судьи предложили свои версии, кто может скрываться под Маской. И никто из них не назвал правильного ответа. Жюри думали, что под Маской Леонид Агутин, Денис Майданов, Богдан Титомир или Баста.

Но когда Мишка разоблачился, все, к своему удивлению, увидели Игоря Саруханова.

«Мои дорогие, ну как же вы так?!» — воскликнул он, сняв Маску.

Филипп Киркоров заявил, что Игорь Саруханов его запутал, когда заявил, что знакомы они только виртуально.

«Я с этим человеком знаком 34 года. Ты же первый взял меня на руки и вынес на сцену. Это обалдеть! И после этого – знакомство виртуальное?!» — возмутился Филипп Киркоров.

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