На НТВ объявили первую пару суперфиналистов шоу «Маска»

В это воскресенье стало известно, кто продолжит борьбу за победу в самом охраняемом проекте НТВ.

Близится к своей развязке третий сезон самого охраняемого и засекреченного проекта НТВ – шоу «Маска».

В это воскресенье, 24 апреля, в эфир вышел второй полуфинал проекта. И к этой минуте уже стали известны имена первых двух суперфиналистов третьего сезона «Маски».

Первым выступали Пчела, Монстрик и Мухомор. И именно среди них члены жюри выбирали первого номинанта на разоблачение. Большинство высказались за то, что им станет Мухомор.

Это означает, что первой парой финалистов стали Пчела и Монстрик. Именно их выступления зрители увидят в суперфинале, который состоится первого мая.

Но, не исключено, что Мухомор может составить им компанию, ведь его вполне могут спасти сами же члены жюри, когда будет финальное голосование.

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