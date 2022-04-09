Сразу две участницы «Холостяка» жестко отказали главному герою, пригласившему их на свидание

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут свою любовь.

В пятом выпуске главным героям пришлось побороться за право пригласить девушку на свидание. Гранков успешно выполнил все предложенные ведущим испытания. Однако встречу с моделями Саша решил подарить Димашу.

Адилет на радостях позвал отдохнуть в ресторан сразу трех девушек. Правда, одна из них – модель из Харькова — приняла предложение в штыки.

«Я отказываюсь! Я хочу индивидуальное свидание и приглашу тебя на него сама!» — огорошила Виолетта Оноприенко.

Димашу ничего не оставалось, как назвать имя другой девушки, которая могла бы занять место Виолетты. Ей стала модель из Курска Алена Ситникова. Но и тут случился провал…

«Это не мое место! – вскрикнула девушка! – Я не запасной вариант! Я отказываюсь!»

В итоге на свидание с Димашем пошли две девушки – Юлия Хомич и Лиза Кей.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.