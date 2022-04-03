Александр Гранков на «Холостяке» устроил два свидания и украл два поцелуя

Один из участников шоу «Холостяк» Александр Гранков устроил целых два свидания за раз. Примечательно, что на этих встречах фермер с голубыми глазами еще больше сблизился с девушками.
Александр Гранков позвал на свидание Яну Сопету. Но перед этим украл на встречу Таху Сафари. Обе брюнетки слились в поцелуе с бизнесменом.
«Классно целуешься», – оценил Гранков прикосновения губами Сафари.
«Романтика со страстью», – сказала Таха Сафари про свое недавнее свидание.
Несмотря на то, что свидание с Тахой Сафари прошло в закрытом баре с вкусными коктейлями и страстными прикосновениями, Александру Гранкову больше понравилась встреча с Яной Сопетой.
Гранков пригласил Сопету поплавать в кристально чистой воде. Именно там фермер подарил розу Яне и украл у нее легкий поцелуй.
К слову, Яна не была такой страстной, как ее соперница.
«Этот поцелуй мне запомнился больше», – отметил Гранков в шоу «Холостяк» на канале ТНТ.
Напомним, ранее Александр Гранков рассказал, с какой девушкой боится идти на свидание.
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