Александр Гранков на «Холостяке» устроил два свидания и украл два поцелуя

Пока Димаш Адилет развлекал большинство девушке на вилле, фермер отправился на личные встречи с двумя красотками.

Один из участников шоу «Холостяк» Александр Гранков устроил целых два свидания за раз. Примечательно, что на этих встречах фермер с голубыми глазами еще больше сблизился с девушками.

Александр Гранков позвал на свидание Яну Сопету. Но перед этим украл на встречу Таху Сафари. Обе брюнетки слились в поцелуе с бизнесменом.

«Классно целуешься», – оценил Гранков прикосновения губами Сафари.

«Романтика со страстью», – сказала Таха Сафари про свое недавнее свидание.

Несмотря на то, что свидание с Тахой Сафари прошло в закрытом баре с вкусными коктейлями и страстными прикосновениями, Александру Гранкову больше понравилась встреча с Яной Сопетой.

Гранков пригласил Сопету поплавать в кристально чистой воде. Именно там фермер подарил розу Яне и украл у нее легкий поцелуй.

К слову, Яна не была такой страстной, как ее соперница.

«Этот поцелуй мне запомнился больше», – отметил Гранков в шоу «Холостяк» на канале ТНТ.

Напомним, ранее Александр Гранков рассказал, с какой девушкой боится идти на свидание.

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