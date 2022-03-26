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«Я боюсь звать ее на свидание»: какая девушка сразила Гранкова из «Холостяка» наповал

Похоже, новый сезон можно сворачивать.

«Я боюсь звать ее на свидание»: какая девушка сразила Гранкова из «Холостяка» наповал
Фермер из Подмосковья Александр Гранков в «Холостяке». Фото: ТНТ

Фермер из Подмосковья Александр Гранков – новый герой девятого сезона шоу «Холостяк». Конкуренцию ему составил инвестор из Женевы Димаш Адилет.

В третьей серии Димаш повел одну из участниц проекта на свидание, а Саша остался на вилле с остальными девушками. Вместе они ели пиццу, пили шампанское и общались, часто тет-а-тет.

Гранков признался, что наповал сразила его Тахмина Сафари — обладательница титула «Мисс Азия — 2015». И действительно многие девушки заметили, что их конкурентка обладает нереальной сексуальной энергией, способной покорить любого.

«Ее взгляд, покусывание губ, это что-то невероятное, — заявил Гранков редакторам шоу. – Я прям потек… Я боюсь приглашать ее на свидание».

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