Звезда «Холостяка» Димаш Адилет: «За всю жизнь у меня были только одни отношения»

26-летний бизнесмен Димаш Адилет стал вторым холостяком на одноименном шоу. Девушки молодого человека приняли на «ура», в то время как фермер Александр Гранков большинству участниц пришелся не по вкусу.

Димаш рассказал, что родился в казахстанском городе Алматы, а в 10 лет родители отправили его учиться в школу-интернат в Швейцарию, в Женеву.

У него три высших образования, сейчас работает инвестором. Свою диссертацию написал на тему «Психология любви».

«Он очень воспитанный, располагает к себе!» — заявила участница шоу Лиза Кей. «Они с Сашей абсолютные противоположности!» — заметила модель Алина.

Кстати, о своей личной жизни Димаш тоже рассказал. Как выяснилось, опыт у него в этом плане совсем небогатый.

«У меня за всю жизнь были только одни отношения. Длились они полтора года. Но мы расстались», — заметил Адилет.

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