Звезда «Холостяка» Димаш Адилет: «За всю жизнь у меня были только одни отношения»

26-летний бизнесмен Димаш Адилет стал вторым холостяком на одноименном шоу. Девушки молодого человека приняли на «ура», в то время как фермер Александр Гранков большинству участниц пришелся не по вкусу.
Димаш рассказал, что родился в казахстанском городе Алматы, а в 10 лет родители отправили его учиться в школу-интернат в Швейцарию, в Женеву.
У него три высших образования, сейчас работает инвестором. Свою диссертацию написал на тему «Психология любви».
«Он очень воспитанный, располагает к себе!» — заявила участница шоу Лиза Кей.
«Они с Сашей абсолютные противоположности!» — заметила модель Алина.
Кстати, о своей личной жизни Димаш тоже рассказал. Как выяснилось, опыт у него в этом плане совсем небогатый.
«У меня за всю жизнь были только одни отношения. Длились они полтора года. Но мы расстались», — заметил Адилет.
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