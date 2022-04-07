Сергей Шнуров стал новым голосом канала ТНТ

Известный музыкант записывает песни для промороликов новых шоу и сериалов.

Прекратив сотрудничество с телеканалом RTVI, известный шоумен Сергей Шнуров появился на другом канале. Теперь он поет в перерывах между передачами на ТНТ.

Так лидер группировки «Ленинград» записал песню специально к выходу нового комедийного сериала «Семья», премьера которого состоится 11 апреля в 20:00.

Это музыкальное видео стало уже второй работой Шнурова для ТНТ. Ранее он сделал музыкальный анонс для реалити-шоу «Звезды в Африке». Оказалось, что у рокера заключен контракт на создание оригинального промоканала.

«Один из самых известных и народных исполнителей России — теперь новый голос ТНТ, и фирменное звучание, в котором музыканты совместили стили советской эстрады и русского рока, получат главные премьеры телеканала», — сообщили сотрудники ТНТ.

Среди телезрителей уже провели опрос, к каким проектам канала Шнурову стоит записать песню. Чаще всего аудитория просила сделать новое музыкальное сопровождение к шоу «Импровизация».

Напомним, что голос Шнурова уже звучал в эфире ТНТ. Его хит «Супер гуд» стал одной из главных песен сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой.

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