Сергей Шнуров стал новым голосом канала ТНТ

Прекратив сотрудничество с телеканалом RTVI, известный шоумен Сергей Шнуров появился на другом канале. Теперь он поет в перерывах между передачами на ТНТ.
Так лидер группировки «Ленинград» записал песню специально к выходу нового комедийного сериала «Семья», премьера которого состоится 11 апреля в 20:00.
Это музыкальное видео стало уже второй работой Шнурова для ТНТ. Ранее он сделал музыкальный анонс для реалити-шоу «Звезды в Африке». Оказалось, что у рокера заключен контракт на создание оригинального промоканала.
«Один из самых известных и народных исполнителей России — теперь новый голос ТНТ, и фирменное звучание, в котором музыканты совместили стили советской эстрады и русского рока, получат главные премьеры телеканала», — сообщили сотрудники ТНТ.
Среди телезрителей уже провели опрос, к каким проектам канала Шнурову стоит записать песню. Чаще всего аудитория просила сделать новое музыкальное сопровождение к шоу «Импровизация».
Напомним, что голос Шнурова уже звучал в эфире ТНТ. Его хит «Супер гуд» стал одной из главных песен сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой.
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