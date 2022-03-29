Названа дата выхода сериала «Семья» с Еленой Валюшкиной

На канале ТНТ стартует комедийный сериал «Семья» с Еленой Валюшкиной и Степаном Девониным в главных ролях. Фильм сняли в формате альманаха, когда каждая серия состоит из нескольких самостоятельных сюжетов. Главные герои — представители четырех разных поколений, которые составляют одну большую семью.

«Таких семей, как в нашем сериале, очень мало. Они прямо какой-то исчезающий вид, и мы должны не то чтобы искусственно показывать, какой должна быть семья, но обращаться к чему-то правильному: маме и папе, большим семейным обедам, большим семейным праздникам, переживаниям друг за друга, волнениям и звонкам», — рассказала Елена Валюшкина.

Сериал выйдет на ТНТ уже с 11 апреля, в 20:00.

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