Анна Михалкова отправилась в колонию в сериале ТНТ «Исправление и наказание»

Актриса Анна Михалкова сыграла Алену Неверову, уверенную, что из преступника можно сделать приличного человека.

Телеканал ТНТ анонсировал премьеру комедийного сериала «Исправление и наказание» с актрисой Анной Михалковой в главной роли.

Анна Михалкова сыграла в нем заместителя начальника колонии-поселения Алену Неверову, убежденную в том, что любого негодяя можно перевоспитать.

Алена Неверова верит в то, что все попавшие в колонию просто были недолюблены в детстве, им не читали сказок на ночь, не пели правильные песни.

У героини Анны Михалковой есть собственная шоковая методика, с помощью которой она и ликвидирует пробелы в воспитании.

Премьера сериала «Исправление и наказание» состоится на ТНТ 14 марта. Серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 по московскому времени.

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