Анна Михалкова отправилась в колонию в сериале ТНТ «Исправление и наказание»

Телеканал ТНТ анонсировал премьеру комедийного сериала «Исправление и наказание» с актрисой Анной Михалковой в главной роли.
Анна Михалкова сыграла в нем заместителя начальника колонии-поселения Алену Неверову, убежденную в том, что любого негодяя можно перевоспитать.
Алена Неверова верит в то, что все попавшие в колонию просто были недолюблены в детстве, им не читали сказок на ночь, не пели правильные песни.
У героини Анны Михалковой есть собственная шоковая методика, с помощью которой она и ликвидирует пробелы в воспитании.
Премьера сериала «Исправление и наказание» состоится на ТНТ 14 марта. Серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:00 по московскому времени.
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