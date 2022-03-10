Сергей Шнуров отстранил сам себя от руководства каналом RTVI

Музыкант и шоумен Сергей Шнуров принял решение оставить должность генерального продюсера канала RTVI. По крайне мере временно. Об этом он объявил 10 марта.

«Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI, — цитирует рок-звезду сайт канала. — В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом».

Команда канала поддержала решение Шнурова и поблагодарила музыканта за внесенный им вклад. Причинами такого решения называются «культурные, религиозные, политические особенности взглядов международной аудитории» компании, которые могут вступить в конфликт с личной позицией шоумена.

Напомним, Шнуров занимал пост генпродюсера RTVI с июня 2020 года.

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