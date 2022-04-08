«У всех бегут мурашки»: как проходят съемки шоу «Страна талантов»

С 18 марта в эфире канала НТВ — новое шоу «Страна талантов». Проект объединяет самых талантливых людей России, занимающихся народным творчеством. Кто-то из них играет на ложках, другие задают тренд на балалайку, третьи исполняют танцы народов мира.

В состав жюри вошли основатель, художественный руководитель московского государственного академического театра «Русская песня», народная Артистка России Надежда Бабкина, заслуженный артист России Борис Галкин, солист академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева Александр Тихонов, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди и актриса Надежда Ангарская.

А ведущим шоу стал певец и актер Алексей Воробьев. И этот выбор также неслучаен. С самого детства Алексей играет на народных инструментах, а в 16 лет завоевал золотую медаль Дельфийских игр.

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках передачи.

В павильоне, где снимается шоу, многолюдно. Танцоры в национальных костюмах готовятся к выходу, в отдельной комнате репетируют свой номер ребята, играющие на балалайке, слышно, как за кулисами «одинокая бродит гармонь». А потом гармонисты под аплодисменты жюри действительно появляются перед зрителями.

Существует 15 видов гармони

Солист коллектива с креативным названием «Гармонь драйв» Павел Уханов, обращаясь к Алексею Воробьеву, признается, что когда-то выступал вместе с ним на площадке одного мероприятия. А потом Алексей берет в руки гармошку, чтобы вспомнить, как в детстве выходил с этим инструментом на сцену.

Уже после завершения своего фееричного номера Павел Уханов рассказывает мне, что не только руководит коллективом, но и преподает в Московской академии им. Гнесиных, работает на тульской фабрике, которая занимается производством гармоней – конструирует модели этих музыкальных инструментов. По его словам, существует 15 разных видов гармони.

««Например, это многотембровая гармонь XXI века, — объясняет Павел. — Она играет и классику, и джаз, и народную музыку. Вообще, есть десять разнообразных тембров. Но, допустим, на народной гармошке Баха не сыграешь, да и каверы хитов, которые мы часто играем, тоже. По крайней мере, это будет выглядеть комично. Гармонь — не баян. И ее можно сделать в разных вариантах. Одному нужна одна гармонь, другому – другая».

Следующими на сцену выходят юные танцовщицы детского хореографического ансамбля народного танца «Асса», основанного в 2013 году.

Его участницы исполняют танцы народов Кавказа и Закавказья. На суд жюри представлен аварский танец «Веселые горянки». Надежда Бабкина задается вопросом — почему движения девушек напоминают мужские.

«В Дагестане проживает много разных народностей, у каждой из которых свой танец и особенности хореографии. Аварский танец отличается тем, что девушки танцуют его по-мужски: задорно, сильно, энергично», — объясняет хореограф коллектива Тамара Джабраилова.

В коллективе выступают представительницы разных национальностей, в основном кавказских. В ансамбле есть и русская девушка Эвелина, которая признается, что родилась в Карачаево-Черкессии и с самого детства влюблена в кавказские танец.

«У нас единый живой организм, — рассказывает Teleprogramma.pro Тамара Джабраилова. — Нередко мы выступаем на чемпионатах России по народному танцу, выигрываем разные серьезные фестивали. В коллективе дисциплина превыше всего, но мы, конечно, даем возможность детям расслабляться. Но самое главное для меня то, что они очень любят свое дело».

«Мы поем обо всем, что существовало в жизни казачьей общины»

Порцию зрительских аплодисментов снискал и фольклорный казачий ансамбль «Старина», кстати, существующий с 1992 года. Участники пришли туда молодыми людьми, сейчас самой пожилой вокалистке этой группы – 77 лет. А образовался этот уникальный ансамбль в Волгоградской области.

«Мы поем все, что существовало в жизни казачьей общины, в традиционном календаре. А это бытовая календарная обрядности, праздничные, лирические, военные, походные песни, стараемся исполнять игры, хороводы и так далее», — объясняет худрук коллектива Елена Фирсова.

На вопрос, как же собрать фольклор по всей стране, отвечает, что самое важное – это поставить перед собой цель и обозначить перед собой пути решения этой задачи. Для этого музыканты участвуют в экспедициях, помогают разные образовательные учреждения: Московский государственный университет, Московская государственная консерватория, Донецкий педагогический университет и разные образовательные учреждения.

Помимо России, коллектив ранее выступал в Литве, Польше и других странах.

«В России балалайка не востребована»

На сцене зажег и городской ансамбль балалаечников – учащихся детских музыкальных школ Москвы. Ансамбль существует с 2016 года, участвует в разных городских мероприятиях. Играет и с другими коллективами, например, оркестром Некрасова, с оркестром Гнесинского училища, оркестром «Москва», оркестром им. Шнитке.

А сам заместитель руководителя коллектива Михаил Киселев организует ежегодный фестиваль «Балалайка — душа России».

На вопрос, за какое время можно освоить этот народный инструмент отвечает, что несложную мелодию можно научиться играть за пять минут, а вот на изучение серьезного репертуара могут уйти годы.

«Главная наша задача – популяризация балалайки. Всех денег ведь не заработаешь. Почему наши ребята играют на балалайках? Потому что они любят наш инструмент», — рассказывает Михаил.

По словам Михаила, балалайку ценят за рубежом – иногда даже больше, чем в России.

«Мой педагог Андрей Александрович Горбачев, профессор Академии музыки им. Гнесиных, регулярно ездил в Германию на месячные курсы, — говорит Михаил. — У него за месяц насчитывалось по 30-40 концертов с балалайкой. И всегда аншлаги. Однако, как это ни парадоксально, в России инструмент не очень востребован, но мы стараемся исправить положение».

Юлия Сумачева: «Цель шоу – показать богатство культуры народов России»

По словам генерального продюсера «Вайт Медиа» Юлии Сумачевой, заявки на участие в шоу поступали не только из России, но и из стран СНГ. Всего было прислано около 1000 заявок от сольных артистов и коллективов. Каких-то участников организаторы проекта находили сами. Огромное количество творческих коллективов стремится сохранить культурное наследие своих регионов.

«Важно то, что дети с удовольствием занимаются народным творчеством. Я сама выросла во Владикавказе, всю жизнь занималась во Дворце пионеров, во всех возможных кружках народного творчества. Поэтому с большим уважением отношусь к таким коллективам», — сказала Юлия Сумачева.

— Какая главная миссия шоу? Показать дружбу народов, особенно сейчас?

— Работа над проектом стартовала еще в прошлом году. Мне кажется, что цели и задачи нашего проекта – это показать богатство культуры России и народов, ее населяющих. Наша культура не изменилась, несмотря ни на какие обстоятельства. Когда поется народная песня, мурашки бегут не только у тебя, но и у всех окружающих. Людям важно понять, в чем состоит сакральный смысл передачи народного творчества из поколения в поколение, из уст в уста.

— Насколько сложно жюри выбирать лучшие номера?

-У нас постоянно идут споры, потому что представитель жюри может выбрать только одного конкурсанта. И все говорят, что это практически неразрешимая задача, потому что много достойных разноплановых участников: и сильные вокалисты, и люди, играющие на разных музыкальных инструментах. Их очень сложно сравнивать, здесь уже все зависит и от личных впечатлений. Поэтому мы проведем отбор, а дальше все решит голосование зрителей.

В проекте будет восемь отборочных выпусков, в каждом из которых победители получат приз в сто тысяч рублей. А в финале шоу лучшие артисты из отборочных туров сразятся не только за звание победителя проекта, но и за главный приз в один миллион рублей.

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