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Названы имена победителей шоу НТВ «Суперстар. Возвращение»

В последнее воскресенье уходящего года состоялся финал и суперфинал популярного проекта.

Названы имена победителей шоу НТВ «Суперстар. Возвращение»
Певец Шура. Фото: НТВ

Целых восемь недель за звание лучших артистов боролись звезды 90-х годов в шоу телеканала НТВ «Суперстар. Возвращение».

В это воскресенье, 26 декабря, состоялся финал, а затем и суперфинал проекта.

В финал шоу вышли всего четыре участника – певица Анастасия, Виктор Салтыков, Шура и Авраам Руссо.

Битву за суперфинал проиграла Анастасия, так что он получился мужским. Победу в суперфинале одержали сразу два вокалиста – Виктор Салтыков и Шура.

Победителями шоу стали певец Шура и Виктор Салтыков
Победителями шоу стали певец Шура и Виктор Салтыков. Фото: кадр передачи «Суперстар. Возвращение»

Стоит отметить, что они оба практически с первых выступлений на шоу «Суперстар. Возвращение» заявили о себе, как о лидерах.

Практически ни один номер этих вокалистов не был провальным. И Шура, и Виктор Салтыков неизменно получали высокие оценки жюри и лестные отзывы о своем профессиональном мастерстве.

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«Суперстар! Возвращение»Виктор СалтыковКанал НТВПевец Шура