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«О, мой Бог!»: как выглядит Надежда Бабкина без макияжа и профессионального света

Певица поделилась «честным селфи» в юбилей Николая Расторгуева.

«О, мой Бог!»: как выглядит Надежда Бабкина без макияжа и профессионального света
Надежда Бабкина. Фото: Global look press

71-летняя Надежда Бабкина не скрывает, что уделяет большое внимание свей внешности. Ведь она артистка и должна появляться перед людьми «при всем параде».

Звезда всегда выходит к публике или к камерам с укладкой и ярким макияжем. Она также имеет свой собственный стиль, который характеризуется сочными красками в одежде и многочисленными украшениями.

Эвелина Хромченко, которая вместе с Надеждой Бабкиной ведет шоу «Модный приговор» не раз хвалила ее за то, что знаменитость имеет личный образ-бренд.

Однако за кулисами Бабкина предпочитает расслабляться и давать своему лицу отдыхать от грима. В таком виде артистка запечатлелась с Николаем Расторгуевым, не постеснявшись выложить его в Сеть на 65-летие музыканта.

Надежда Бабкина и Николай Расторгуев. Фото: instagram.com/ngbabkina/

«О, мой Бог! Я вас не узнала, Надежда Георгиевна», «С этой фирменной улыбкой хоть в каком виде узнаешь», «Такие естественные, счастливые, здоровья вам и долгих лет!» — написали пользователи.

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звезды без макияжаНадежда БабкинаНиколай Расторгуевновости шоу-бизнеса