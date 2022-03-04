«Пробирает до мурашек»: стартовали съемки народного шоу «Страна талантов»

Проект о том, из чего состоит Россия, покажут на канале НТВ.

Канал НТВ объявил о старте съемок нового проекта «Страна талантов». Его цель — популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций и этнокультурного многообразия народов РФ.

Одаренные люди из всех уголков России — сочинители, вокалисты, музыканты и танцоры, а также творческие коллективы всех возрастов — продемонстрируют стране свои невероятные умения.

В проекте будет восемь отборочных выпусков, в каждом из которых победители получат приз в 100 тысяч рублей. В финале проекта лучшие артисты из отборочных туров будут бороться не только за звание победителя проекта, но и за главный приз в миллион рублей.

В каждом выпуске члены жюри будут выбирать своего кандидата на победу. Если они окажутся единодушными, то их фаворит автоматически пройдет дальше. В случае, если мнения судей разделятся, тогда победителя определят зрители в зале при помощи голосования.

В звездное жюри «Страны талантов» вошли заслуженный артист РФ Борис Галкин, народная певица Надежда Бабкина, солист академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, народный артист России Александр Тихонов, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ Федерико Арнальди, а также актриса и певица Надежда Ангарская.

«Я не понаслышке знаю, что наша страна богата талантами. Таланты живут повсюду, их очень много в провинции, куда я ежегодно выезжаю со своим фестивалем-марафоном «Песни России». Я знаю, что такое народное творчество, знаю, как представители этого жанра ждали подобного телепроекта, — говорит Надежда Бабкина. — На проект я возлагаю очень большие надежды. Может быть, благодаря ему, народ поймет, что генетический багаж, собранный на протяжении многих веков, существует в современном мире и является в том числе основой государства». «Мне всегда нравилось народное творчество. А еще мне нравится, что у детей, которые занимаются народным творчеством, другая система ценностей и они заняты далеко не сидением в телефонах. И я это хорошо знаю на собственном опыте. А еще, когда слышишь такие, казалось бы, непопулярные инструменты, то удивляешься, насколько это захватывает и пробирает до мурашек», — делится Надежда Ангарская. «Мне не особенно важно увидеть какую-то виртуозность при исполнении, мне важно, чтобы участники передавали эмоции. Если их энергия передается нам – жюри, зрителям в зале и у экранов, — то это самое важное. А еще всегда хочется увидеть некую фишку. Когда она есть, то это цепляет», — добавляет Федерико Арнальди.

Ведущим телепроекта стал актер и музыкант Алексей Воробьев, который тоже начинал свою карьеру с народного творчества. Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа», подарившая зрителям передачи «Ты супер!» и «Маска».

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