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«Они все время подгавкивали»: что Дробыш, Долина и другие участники говорят о коллегах в шоу «Битва поколений»

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках нового проекта канала «Муз ТВ».

«Они все время подгавкивали»: что Дробыш, Долина и другие участники говорят о коллегах в шоу «Битва поколений»
Жюри шоу «Битва поколений». Фото: канал «Муз-ТВ»

6 марта на канале «Муз-ТВ» стартует шоу «Битва поколений», в рамках которого мэтры эстрады сразятся с молодыми артистами в музыкальных баттлах. Так, своим вокальным мастерством с соперниками померятся Николай Басков, группа «На-На», Иванушки International, Даня Милохин, Zivert.

По словам гендиректора телеканала Муз-ТВ, задача проекта – сломать стереотипы о том, что представители старшего поколения больше не в тренде, а молодежь никогда не достигнет их уровня. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках передачи.

Николай Басков станет одним из участников шоу «Битва поколений». Фото:
Николай Басков станет одним из участников шоу «Битва поколений». Фото: канал «Муз-ТВ»

Итак, каковы же правила шоу? Каждую неделю на сцену выходят по одному представителю от каждого поколения (это может быть певец, певица, группа) и исполняет четыре композиции: собственный хит, песню о любви, кавер-версию хита соперника и новое произведение.

После каждого исполнения жюри подводит итоги и отдает свой голос одному из участников. В состав судейской коллегии входят три представителя поколения «отцов» и три – «детей». Постоянными членами жюри проекта стали Лариса Долина, Виктор Дробыш, Dava (Давид Манукян) и Mia Boyka. Еще одно судейское кресло каждую неделю будет занимать новый участник.

Mia Boyka: «Я подружилась со всеми представителями жюри»

По словам певицы Мии Бойка, ей было интересно узнать много новых артистов и постараться понять их музыку.

«Если честно, я не всегда понимаю музыку взрослых. Я не слушала ее в детстве, поэтому для меня участие в шоу — это необычный эксперимент. Думаю, что участники постарше будут меня удивлять», — отметила Мия Бойка.

MIA BOYKA
Mia Boyka. Фото: канал «Муз-ТВ»

Мия считает, что один из самых надежных способов сохранить связь поколений сейчас – это записывать дуэты. В этом смысле, по мнению молодой исполнительницы, примером успешных тандемов можно назвать Николая Баскова и Даню Милохина, Филиппа Киркорова и Даву, Сергея Жукова и Клаву Коку.

Однако при этом Мия полагает, что в шоу-бизнесе есть место и дедовщине, но саму артистку это явление не коснулось.

«Все зависит от того, как ты сам себя преподносишь, — говорит певица. – Важно найти общий язык с представителями старшего поколения. Я сама подружилась со всеми представителями жюри, мы хорошо общаемся. Это самое главное, чего мне удалось добиться на этом проекте».

Лариса Долина: «Мне интересно, по какому пути идет новая поросль»

Лариса Долина также подтверждает, что все участники команды жюри нашли общий язык друг с другом.

«У нас практически не возникало конфликтов. Конечно, у нас есть разные мнения относительно каждого участника, но во многом мы все-таки сходимся в своих суждениях, что не дает нам ссориться и идти друг против друга, — поясняет певица. – В любом случае мы все приходим к правильным решениям. И если я не согласна с кем-то из юных оппонентов, я просто прошу аргументировать его свой выбор. Не всегда это принимаю, но соглашаюсь. А вообще, я получаю удовольствие на этом проекте.

Лариса Долина. Фото:
Лариса Долина. Фото: канал «Муз-ТВ»

— А почему вообще решили принять в нем участие?

— Каждый новый проект мне как человеку творческому очень интересен. Кроме того, что я вижусь с коллегами, со многими из которых дружу много лет, я еще знакомлюсь с новой порослью. Мне интересно, что они делают, как творят и по какому пути идут. Возможно, что-то меня заинтересует, поэтому я и не отказываюсь от подобных предложений.

Виктор Дробыш: «Мне понравилось, что молодежь в жюри такая кровожадная»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш признался, что не всегда был на стороне «старшего поколения». А особенно  ему понравилось, как молодые представители жюри отстаивали свое мнение.

Виктор Дробыш. Фото:
Виктор Дробыш. Фото: канал «Муз-ТВ»

 «На протяжении всех 10-ти выпусков нельзя однозначно сказать, что я всегда поддерживал взрослое поколение, иногда даже они меня больше разочаровывали. Мне казалось, они могли бы и лучше отстаивать свои 90-е и 00-е. Но в основном, мне понравилось, что борьба была такая жесткая, и молодежь в жюри, действительно, такая кровожадная, — отметил Виктор Дробыш. — Они знают, чего хотят, это не то, что мы в молодости. Я, будучи в детстве, на таком шоу испугался бы и просто сидел, а они все время подгавкивали. Нет, они большие молодцы! Я горжусь ими и всеми участниками!»

По словам певца и блогера Давида Манукяна, очень здорово было услышать многих артистов «живьем», а особенно его покорила Диана Арбенина.

«Она почти довела меня до слез, меня накрыло от звучания, от сильного текста песни! И когда после выступления пришло время говорить, я пытался справиться с эмоциями, а потом все пошло не по плану, но это было от души!», — отметил Дава.

Группа «На-На»: «Наши соперники – очень креативные ребята»

 Одними из тех участников, кто выйдет на сцену от старшего поколения, стали музыканты группы «На-На». По словам артистов, им всегда хотелось попробовать свои силы в баттле с молодежью. Как говорят «нанайцы», они были знакомы с творчеством тех музыкантов, с которым они выступали на одной сцене, но не знали ребят лично. И шоу-проект «Битва поколений» исправила это недоразумение.

«Здорово, что появляются проекты, объединяющие как молодых, так и уже легендарных артистов. Чаще всего мы варимся в своем соку: 90-е, дискотеки. Мы воспринимаем все происходящее не как баттл, а как совместное шоу, — отмечают музыканты. — И я думаю, что оно у нас получилось. Жюри старались быть максимально объективными и не делать никому поблажек. Такие передачи соединяют артистов, благодаря чему может появиться совместная песня или клип».

Группа «На-На». Фото:
Группа «На-На». Фото: канал «Муз-ТВ»

— Как выбирали песни для программы?    

— Наши соперники отобрали у нас «Фаину», а мы у них тоже их главный хит. Что касается основных треков, то они исполняются у нас на концертах, они есть на всех цифровых площадках. Хотя для кого-то это новые композиции.

— Мне почему-то показалось, что соперники чем-то похожи на вас в юности…

— Я вижу только сходство одного из музыкантов с Вовой. Хотя что-то похожее есть… Голосоведение у них довольно интересное. Один участник поет низким голосом, а другой – высоким. В музыке проскакивают национальные нотки, и это очень круто звучит, качает зал. Артисты очень креативные, придумывают интересные музыкальные ходы, да и по-человечески хорошие ребята.

— Возможно, вы задумались о совместной работе…

— Уже есть задумка сделать с ними интересную коллаборацию. Будем общаться, разговаривать. Общие идеи уже есть, осталось их осуществить.

Чтобы узнать, с кем же выступят участники легендарной группы «На-На», нужно следить за эфирами шоу «Битва поколений» на канале Муз ТВ. Напомним, первый выпуск программы стартует уже 6 марта.

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