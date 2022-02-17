«Они все время подгавкивали»: что Дробыш, Долина и другие участники говорят о коллегах в шоу «Битва поколений»

6 марта на канале «Муз-ТВ» стартует шоу «Битва поколений», в рамках которого мэтры эстрады сразятся с молодыми артистами в музыкальных баттлах. Так, своим вокальным мастерством с соперниками померятся Николай Басков, группа «На-На», Иванушки International, Даня Милохин, Zivert.

По словам гендиректора телеканала Муз-ТВ, задача проекта – сломать стереотипы о том, что представители старшего поколения больше не в тренде, а молодежь никогда не достигнет их уровня. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках передачи.

Итак, каковы же правила шоу? Каждую неделю на сцену выходят по одному представителю от каждого поколения (это может быть певец, певица, группа) и исполняет четыре композиции: собственный хит, песню о любви, кавер-версию хита соперника и новое произведение.

После каждого исполнения жюри подводит итоги и отдает свой голос одному из участников. В состав судейской коллегии входят три представителя поколения «отцов» и три – «детей». Постоянными членами жюри проекта стали Лариса Долина, Виктор Дробыш, Dava (Давид Манукян) и Mia Boyka. Еще одно судейское кресло каждую неделю будет занимать новый участник.

Mia Boyka: «Я подружилась со всеми представителями жюри»

По словам певицы Мии Бойка, ей было интересно узнать много новых артистов и постараться понять их музыку.

«Если честно, я не всегда понимаю музыку взрослых. Я не слушала ее в детстве, поэтому для меня участие в шоу — это необычный эксперимент. Думаю, что участники постарше будут меня удивлять», — отметила Мия Бойка.

Мия считает, что один из самых надежных способов сохранить связь поколений сейчас – это записывать дуэты. В этом смысле, по мнению молодой исполнительницы, примером успешных тандемов можно назвать Николая Баскова и Даню Милохина, Филиппа Киркорова и Даву, Сергея Жукова и Клаву Коку.

Однако при этом Мия полагает, что в шоу-бизнесе есть место и дедовщине, но саму артистку это явление не коснулось.

«Все зависит от того, как ты сам себя преподносишь, — говорит певица. – Важно найти общий язык с представителями старшего поколения. Я сама подружилась со всеми представителями жюри, мы хорошо общаемся. Это самое главное, чего мне удалось добиться на этом проекте».

Лариса Долина: «Мне интересно, по какому пути идет новая поросль»

Лариса Долина также подтверждает, что все участники команды жюри нашли общий язык друг с другом.

«У нас практически не возникало конфликтов. Конечно, у нас есть разные мнения относительно каждого участника, но во многом мы все-таки сходимся в своих суждениях, что не дает нам ссориться и идти друг против друга, — поясняет певица. – В любом случае мы все приходим к правильным решениям. И если я не согласна с кем-то из юных оппонентов, я просто прошу аргументировать его свой выбор. Не всегда это принимаю, но соглашаюсь. А вообще, я получаю удовольствие на этом проекте.

— А почему вообще решили принять в нем участие?

— Каждый новый проект мне как человеку творческому очень интересен. Кроме того, что я вижусь с коллегами, со многими из которых дружу много лет, я еще знакомлюсь с новой порослью. Мне интересно, что они делают, как творят и по какому пути идут. Возможно, что-то меня заинтересует, поэтому я и не отказываюсь от подобных предложений.

Виктор Дробыш: «Мне понравилось, что молодежь в жюри такая кровожадная»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш признался, что не всегда был на стороне «старшего поколения». А особенно ему понравилось, как молодые представители жюри отстаивали свое мнение.

«На протяжении всех 10-ти выпусков нельзя однозначно сказать, что я всегда поддерживал взрослое поколение, иногда даже они меня больше разочаровывали. Мне казалось, они могли бы и лучше отстаивать свои 90-е и 00-е. Но в основном, мне понравилось, что борьба была такая жесткая, и молодежь в жюри, действительно, такая кровожадная, — отметил Виктор Дробыш. — Они знают, чего хотят, это не то, что мы в молодости. Я, будучи в детстве, на таком шоу испугался бы и просто сидел, а они все время подгавкивали. Нет, они большие молодцы! Я горжусь ими и всеми участниками!»

По словам певца и блогера Давида Манукяна, очень здорово было услышать многих артистов «живьем», а особенно его покорила Диана Арбенина.

«Она почти довела меня до слез, меня накрыло от звучания, от сильного текста песни! И когда после выступления пришло время говорить, я пытался справиться с эмоциями, а потом все пошло не по плану, но это было от души!», — отметил Дава.

Группа «На-На»: «Наши соперники – очень креативные ребята»

Одними из тех участников, кто выйдет на сцену от старшего поколения, стали музыканты группы «На-На». По словам артистов, им всегда хотелось попробовать свои силы в баттле с молодежью. Как говорят «нанайцы», они были знакомы с творчеством тех музыкантов, с которым они выступали на одной сцене, но не знали ребят лично. И шоу-проект «Битва поколений» исправила это недоразумение.

«Здорово, что появляются проекты, объединяющие как молодых, так и уже легендарных артистов. Чаще всего мы варимся в своем соку: 90-е, дискотеки. Мы воспринимаем все происходящее не как баттл, а как совместное шоу, — отмечают музыканты. — И я думаю, что оно у нас получилось. Жюри старались быть максимально объективными и не делать никому поблажек. Такие передачи соединяют артистов, благодаря чему может появиться совместная песня или клип».

— Как выбирали песни для программы?

— Наши соперники отобрали у нас «Фаину», а мы у них тоже их главный хит. Что касается основных треков, то они исполняются у нас на концертах, они есть на всех цифровых площадках. Хотя для кого-то это новые композиции.

— Мне почему-то показалось, что соперники чем-то похожи на вас в юности…

— Я вижу только сходство одного из музыкантов с Вовой. Хотя что-то похожее есть… Голосоведение у них довольно интересное. Один участник поет низким голосом, а другой – высоким. В музыке проскакивают национальные нотки, и это очень круто звучит, качает зал. Артисты очень креативные, придумывают интересные музыкальные ходы, да и по-человечески хорошие ребята.

— Возможно, вы задумались о совместной работе…

— Уже есть задумка сделать с ними интересную коллаборацию. Будем общаться, разговаривать. Общие идеи уже есть, осталось их осуществить.

Чтобы узнать, с кем же выступят участники легендарной группы «На-На», нужно следить за эфирами шоу «Битва поколений» на канале Муз ТВ. Напомним, первый выпуск программы стартует уже 6 марта.

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