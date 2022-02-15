Даня Милохин пострадал в ДТП в центре Москвы

Популярный тиктокер и исполнитель Даня Милохин напугал своих подписчиков, разместив в микроблоге фотографии своего разбитого лица.

Каким образом он получил гематомы и ссадины, Даня Милохин уточнять не стал.

«Оп», — лаконично подписал Милохин снимки, напугавшие его фанатов.

Как выяснилось, увечья Даня Милохин получил в центре Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия.

В телеграм-каналах уже появилось видео, запечатлевшее Даню Милохина в момент инцидента.

Все произошло на улице Земляной Вал перед ТЦ «Атриум». На вышедшего из своего «Майбаха» Даню Милохина наехал велосипедист и сбил его с ног.

Как уточняет телеграм-канал Mash, инцидент был разрешен мирно. Обошлось даже без вызова скорой помощи.

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