Даня Милохин пострадал в ДТП в центре Москвы

Популярный тиктокер и исполнитель Даня Милохин напугал своих подписчиков, разместив в микроблоге фотографии своего разбитого лица.
Каким образом он получил гематомы и ссадины, Даня Милохин уточнять не стал.
«Оп», — лаконично подписал Милохин снимки, напугавшие его фанатов.
Как выяснилось, увечья Даня Милохин получил в центре Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия.
В телеграм-каналах уже появилось видео, запечатлевшее Даню Милохина в момент инцидента.
Все произошло на улице Земляной Вал перед ТЦ «Атриум». На вышедшего из своего «Майбаха» Даню Милохина наехал велосипедист и сбил его с ног.
Как уточняет телеграм-канал Mash, инцидент был разрешен мирно. Обошлось даже без вызова скорой помощи.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.