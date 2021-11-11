«Я особо и не ощутила, что куда-то уходила»: Кудрявцева высказалась после возвращения на «Муз-ТВ»

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что рада вернуться на канал «Муз-ТВ» после полуторагодовой паузы. Она в самое ближайшее время представит топ-50 клипов-рекордсменов в «Юбилейном чарте» и станет ведущей большого концерта «День Рождения МУЗ-ТВ», который пройдет в Кремле 19 ноября.

«Я особо и не ощутила, что куда-то уходила. Но на самом деле, очень волнительно возвращаться и сразу в такой проект: 25 лет каналу — это большой срок и очень значимая дата. «Муз-ТВ» — моя давняя любовь!» Лера Кудрявцева

Как отметила Лера Кудрявцева, на канале она проработала два десятка лет. Он стал за эти годы ее детищем. Коллеги, как она заметила, встретили ее очень тепло. По словам Кудрявцевой, порой нужно ненадолго уходить, потому что когда возвращаешься тебе стелют чуть ли не красную ковровую дорожку, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что весной 2020 года Лера Кудрявцева покинула «Муз-ТВ». Тогда бывший гендиректор канала вычеркнул Кудрявцеву из списка ведущих предстоящей премии. Звезду неожиданно заменили на Ольгу Бузову. Правда, сама премия тогда так и не состоялась из-за пандемии.

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