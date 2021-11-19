Золотому голосу – золотой костюм: Николай Басков предстал на юбилее «Муз-ТВ» в переливающемся пиджаке

Исполнитель Николай Басков в золотистом пиджаке появился на юбилее «Муз-ТВ».

«Муз-ТВ» отмечает 25-летие масштабным концертом в Государственном Кремлевском дворце. На торжество приехали почти все звезды российской эстрады.

«Золотой голос» шоу-бизнеса предстал на торжестве под стать своему прозвищу. Николай Басков не отстает от Филиппа Киркорова с его яркими костюмами. Поэтому на юбилее «Муз-ТВ» Басков вышел в мерцающем жакете под золото с черным отложным воротничком и брюками им в тон.

К слову, артист рассказал о недавних съемках для предстоящего новогоднего огонька. Басков отметил, что познакомился поближе с символом 2022 года — голубым водяным тигром.

Вместе с Андреем Малаховым знаменитость подружился с тигренком Барни.

Напомним, ранее Ольга Бузова в платье-облаке позировала рядом со своим другом Филиппом Киркоровым на красной дорожке юбилейного концерта «Муз-ТВ».

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