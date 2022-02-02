Наталия Орейро проверит в России свою «Музыкальную интуицию»

На ТНТ скоро вернется популярное шоу «Музыкальная интуиция», в котором звезды делятся на две команды и пытаются отгадать, кто из участников, стоящих перед ними, умеет петь, а кто только притворяется певцом.

В каждой команде по три человека — две знаменитости, не связанных с индустрией музыки, и звездный капитан, поющий профессионально.

Гостем одного из выпусков музыкально-детективного шоу Азамата Мусагалиева станет актриса, певица и с недавних пор гражданка России Наталия Орейро.

С ней в команде сыграют Иван Абрамов, Денис Дорохов и Мария Кравченко. Участников ждут четыре раунда, во время которых звездам нужно оценить факты из биографий участников, выступление за ширмой и демо из студии звукозаписи с искаженным до неузнаваемости голосом.

В финале Наталия Орейро, как и положено капитану команды, споет дуэтом с одним из участников, которого она выберет в заключительном раунде шоу.

Актриса полюбилась россиянам после появления в сериале «Дикий ангел». Также в ее фильмографии сериалы «Ты — моя жизнь», «Богатые и знаменитые» и другие аргентинские проекты.

Первые шаги в музыкальной карьере она сделала в 1998 году. Тогда вышел ее дебютный музыкальный альбом под названием Natalia Oreiro, за ним последовали еще два альбома и 17 синглов.

Второй сезон шоу «Музыкальная интуиция» – скоро на ТНТ.

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