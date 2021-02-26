Ставки, звезды, детектив: 5 интересных фактов о новом шоу ТНТ «Музыкальная интуиция»

Руководить на площадке будет Азамат Мусагалиев, а в гости придут знаменитости.

27 февраля на ТНТ стартует новое шоу «Музыкальная интуиция». Это смесь комедии, викторины, вокального и танцевального конкурсов. Дирижирует всеми компонентами проекта остроумный и харизматичный Азамат Мусагалиев!

Teleprogramma.pro выяснила пять интересных фактов о новом проекте.

Необычный формат

Музыкально-детективное шоу – это не конкурс талантов и не шоу танцев, но и того и другого в «Музыкальной интуиции» в избытке.

Звездные гости, разделившись на три команды, должны распознать, кто из представленных перед ним людей умеет петь, а кто — нет. При этом они не будут слышать голоса участников, а доверятся своей интуиции.

Единственное, на что можно рассчитывать – это на подсказки ведущего. Азамат Мусагалиев обратится к фактам об участниках, расскажет о биографии и предложит послушать искаженные демо-версии исполнителя.

При помощи дедукции и интуиции знаменитости должны будут вычислить, кто перед ними — артист или стоматолог, водитель или учительница.

Этот формат гарантирует не только моментальное погружение в шоу, но и вовлеченность всех зрителей до последний его минуты.

Интрига

В каждой программе будет десять участников и гадать, кто из них умеет петь, а кто нет — почти безнадежное дело. Все они выглядят и двигаются так, как настоящие артисты. Но ставку сделать придется и это будет держать в напряжении до последней минуты.

Именно это, ставка на ту или иную персону — и есть двигатель шоу.

Звездные гости

Шоу, где присутствует импровизация, а сценарий меняется в зависимости от ситуации на площадке, всегда вызывают живой интерес.

В «Музыкальной интуиции» будет много неожиданных моментов и ярких звездных реакций.

Знаменитости войдут в положение сыщиков: будут внимательно присматриваться к внешнему виду участников, их повадкам, татуировкам и даже тому, как они дышат, когда пробуют петь за ширмой.

Цена каждой ошибки — вычет денег из общего банка. те средства, которые удастся сохранить, пойдут на благотворительность.

Первый сезон будет идти с февраля по май. За это время в студии побывают Иван Дорн, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Алексей Чумаков, Баста, Егор Крид, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, МОТ, Ани Лорак, Niletto, Сергей Жуков, Пелагея, JONY, Полина Гагарина, Елена Темникова, Тимур Родригез, Александр Ревва, IOWA, Елка, Анна Седакова, Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров, Илья Соболев, Гарик Харламов и другие звезды. А еще на шоу придет Валерий Меладзе, он еще ни разу не появлялся в проектах телеканала.

Непредсказуемые дуэты с капитанами

В финале шоу два участника проекта получат шанс спеть с настоящим артистом.

Что из этого получится — большой вопрос. Это своеобразная лотерея, которая может дать старт новому дуэту или повеселить зрителей.

Ведущий — Азамат Мусагалиев

Имя Азамата Мусагалиева давно стало синонимом слова красавчик. Он полюбился зрителями своими проектами «Где логика?» и «Однажды в России».

Теперь ему предстоит раскручивать звездных гостей на интерактив, подталкивать к горячим обсуждениям и не забывать покалывать их острым скальпелем сарказма. Что еще нужно для отличного настроения?

«Музыкальная интуиция», ТНТ, с 27 февраля в 20:00.

Смотрите также