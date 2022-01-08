«Никто не может ответить, что происходит»: Азамат Мусагалиев прервал молчание относительно событий в Казахстане

Телеведущий и юморист подчеркнул, что его историческая родина всегда в его сердце

Экс-звезда КВН, юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев прервал молчание относительно происходящего на его исторической родине. Уже неделю в Казахстане не прекращаются митинги и погромы, гибнут люди. И звезду экрана, который, к слову, никогда не жил в Казахстане, просили отреагировать на происходящее. Он признался, что глубоко переживает трагедию.

«Последние дни я с тревогой и отчаянием слежу за тем, что происходит в Казахстане. Никто до сих пор не может толком ответить, что происходит, понятно одно — это трагедия.

Трагедия для всех, кто как-то связан с Казахстаном», — подчеркнул шоумен.

Актер заметил, что оценивать происходящее не намерен, но то, что случилось – это страшно. И очень хочет, чтобы пожары, мародерство, погромы, гибель людей на его исторической родине закончились как можно скорее.

«Я казах, но никогда не жил в Казахстане, но именно сейчас понимаю, что Казахстан всегда жил во мне. Казахстан, я с тобой!!!», — написал артист.

Отметим, что Азамат Мусагалиев родился в Астраханской области, в городе Камызяк, в казахской семье.

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