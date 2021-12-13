«Я думала, что сразу заговорю по-русски»: Наталия Орейро стала лицом канала «Суббота!»

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро приезжала в Россию специально для съемок на телеканале.

Аргентинская актриса, которую в нашей стране узнали и полюбили после сериала «Дикий ангел», Наталия Орейро побывала в России впервые после получения гражданства РФ.

Звезда прилетела в Москву по приглашению канала «Суббота!», поскольку стала его лицом.

Наталия Орейро снялась в айдентике канала и провела новогодний марафон для подписчиков «Субботы» в «ТикТоке».

В айдентике канала Наталия Орейро повторила свой образ из сериала «Дикий ангел»: в белом летящем платье из заставки фильма и красной кепке и полосатой футболке. Кепку актриса привезла с собой из дома и заверила всех, что это та самая, в которой она снималась в «Диком ангеле».

«Я скучала по поездкам в Россию. Я хотела приехать с концертами, но не могла. Хотела приехать отдохнуть, тоже не могла. А сейчас смогла приехать и очень рада, что канал «Суббота!» меня привез. Когда самолет садился, я чувствовала такую эмоцию, что снова вступлю на русскую землю… Это очень сложно передать, но в этот раз я чувствовала по-другому, хотя уже много раз приезжала. Я думала, что сразу заговорю по-русски», — призналась Наталия Орейро.

Напомним, в этом году Наталия Орейро стала гражданкой России и получила российский паспорт.

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