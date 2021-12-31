«Чего лишили, представляешь!»: закрытое шоу «Игра» продолжилось в «Что было дальше?»

Азамат Мусагалиев и команда «Лена Кука» перебросились шутками, которые готовили друг против друга.

Азамат Мусагалиев из команды «Камызяки» стал гостем новогоднего выпуска YouTube-шоу «Что было дальше?» и таким образом столкнулся лицом к лицу со своими соперниками по шоу «Игра» на ТНТ — командой «Лена Кука» в полном составе: Тамби Масаевым, Рустамом Рептилоидом, Эмиром Кашоковым и Ильей Макаровым.

Комики отметили, что «Игра» закрылась как раз когда у этих двух команд должен был состояться баттл. В итоге они решили показать миниатюры, которые так и не вышли в эфир.

«Ну вот была шутка у нас, — поделился Азамат заготовленным юмором. — «С кем мы играем?» — «С Леной Кукой». — «Это кто?» — «Там есть Тамби, Макар и Рептилоид». Муха говорит: «Я не понял, мы что, со скрепышами из «Пятерочки» играем, что ли?»

После этого комики из «Лены Куки» показали свои заготовленные миниатюры про соперников.

«Ну реально, как мы будем сейчас с Дорохом бороться? — начал Кашоков. — Он сейчас выбежит, *** (пятую точку. — Прим. авт.) покажет, и все. Как с этим бороться?» «А я, кстати, вот недавно пол поменял», — предложил Макаров. «Серьезно?» «Да. У меня теперь ламинат». «А, ну ясно…» «А был член».

Комики показали еще множество шуток, которые должны были появиться в «Игре». А под конец Алексей Щербаков, пародируя голос Александра Маслякова, сказал, что этот балаган пора прикрыть.

«Вот как быть?! Чего лишили, представляешь!» — возмутился Мусагалиев закрытию шоу.

Напомним, «Игра» стартовала на канале ТНТ в сентябре 2021 года и почти сразу была раскритикована как «калька КВН». Уже в ноябре передачу приостановили из-за пандемии. Это по официальной версии, но среди юмористов ходят слухи, что в дело вмешалось руководство КВН.

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