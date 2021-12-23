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Главный хит телеэфира: «Игра» стала самым популярным шоу на российском ТВ

В категории 14–44 года этому проекту не было равных.

Главный хит телеэфира: «Игра» стала самым популярным шоу на российском ТВ
Шоу "Игра". Фото: канал ТНТ

Комедийный проект «Игра» канала ТНТ с долей 20% занял первое место в рейтинге самых популярных программ на российском ТВ среди зрителей от 14 до 44 лет.

Кадр из шоу "Звезды в Африке"
Кадр из шоу «Звезды в Африке». Фото: канал ТНТ

Также в рейтинге фигурируют такие программы, как «Новые танцы» и «Звезды в Африке». Также «Игра» и «Звезды в Африке» стали лидерами просмотра в выходные в прайм-тайм. Доля составила 17,5 %.

Кроме того, шоу «Игра» стало самым популярным телепроектом в российском сегменте YouTube. Премьерный выпуск на данный момент посмотрели уже больше 24 миллионов раз. Это четвертое по популярности русскоязычное видео на YouTube по итогам года, сообщает пресс-служба канала ТНТ.

Напомним, что выход шоу «Игра» был приостановлен на канале ТНТ. По утверждению некоторых, проект был очень похож на КВН. Официальная же причина перерыва в съемках — пандемия коронавируса.

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