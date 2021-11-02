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Обострение ситуации с коронавирусом: ТНТ приостановил выход шоу «Игра» до лучших времен

Проект берет паузу.

Обострение ситуации с коронавирусом: ТНТ приостановил выход шоу «Игра» до лучших времен
Фрагмент шоу "Игра". Фото: канал ТНТ

Шоу «Игра» на канале ТНТ не выйдет в ближайшие выходные. Официальная причина в том, что до предела обострилась ситуация с коронавирусом в столичном регионе.

Фрагмент шоу "Игра"
Фрагмент шоу «Игра». Канал ТНТ

«Из-за обострения ситуации с коронавирусом принято решение перенести съемки шоу «Игра» на более поздний срок, чтобы не подвергать риску зрителей, комиков на сцене и съемочную группу. Здоровье создателей шоу и его зрителей — приоритет для продюсеров телеканала и проекта «Игра», поэтому съемки переносятся до стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве», — говорится в официальном релизе.

Напомним, что шоу «Игра» с успехом стартовало на ТНТ не так давно. Зрители увидели лишь несколько выпусков проекта. Шоу полюбилось многим зрителям.

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