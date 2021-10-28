«Глобально это КВН за деньги»: Владимир Маркони высказался о шоу «Игра»

Как заметил юморист, он несколько раз посмеялся над первым выпуском.

Юморист Владимир Маркони в YouTube-шоу «Без души» заявил, что ожидал несколько большего от шоу «Игра».

По его словам, ему говорили, что данный проект станет революцией и комедийным переворотом. Но этого, как он считает, все-таки не случилось. При этом над самым первым выпуском он несколько раз посмеялся.

«Я посмеялся около телевизора, значит, это смешно. Были такие всплески. Но глобально это КВН за деньги». Владимир Маркони

Напомним, что «Игра» с успехом идет на канале ТНТ. При этом некоторые эксперты склонны считать, что шоу призвано составить конкуренцию традиционному КВН на Первом канале.

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