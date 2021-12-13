Рейтинг растет! Фанаты пары Милохина и Медведевой взъелись из-за «низких» оценок судей «Ледникового периода»

5,9 — это мало для самых молодых участников шоу, считают их поклонники в Сети.

Яркая пара «Ледникового периода» — Даня Милохин и Евгения Медведева — является фаворитами текущего сезона шоу. Но не потому ли, что сами судьи сделали их таковыми?

Над этим вопросом задумались журналисты «КП» после десятого выпуска проекта. Дело в том, что в очередной передаче молодая парочка не порадовала судей. Даня попытался сделать высокую поддержку и чуть не уронил Женю. Обошлось без травм, но в номере появилась очевидная ошибка, за которую в серьезном спорте обязательно сняли бы баллы.

Судьи при этом поставили Милохину и Медведевой по 5,9 (высшая оценка — 6,0), объяснив, что их катание было не на высоте.

«Честно скажу, шесть не поднялась рука поставить, потому что были номера интереснее. Напугали с поддержкой. Даня вовремя завернул, сориентировался, но мы все испугались. Может быть, у вас так каждый день на репетиции принято? Мы были готовы лететь и спасать Евгению. Мы переживали ненужные эмоции. Наверно, сегодня не ваш день. Извините, что такие низкие оценки», — цитирует «Комсомольская правда» приму Большого театра Светлану Захарову. «Оценки совсем не низкие. Куда выше? — отметила непревзойденный авторитет Татьяна Тарасова. — За такое шатание на поддержках нужно в любом случае снимать баллы. Хорошо, что не упали. Технически за такое 6,0 не поставишь. Когда делается страшно, и ноги отнимаются на льду, лучше такого не делать».

Издание отмечает, что судьи, возможно впервые за сезон справедливо оценили пару Милохина и Медведевой. Однако вслед за их решением в социальных сетях поднялась волна гнева фанатов: как могли засудить самую прекрасную пару проекта?!

«Все судьи глазки опустили и оправдывались неубедительно», «Мурашки по телу, никакого провального выступления я не увидела», «Даже у Бородиной оценки выше», «Оценки несправедливые, отличное выступление с душой, эмоциями и профессионализмом», — такие комментарии стали появляться в сообществах «Ледникового периода».

Страшно подумать, что будет, если «Медвелохиных» в итоге не признают победителями сезона.

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