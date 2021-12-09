Авербух объяснил, почему пара Медведевой и Милохина стала любимцами на «Ледниковом периоде»

Как отметил хореограф, они — событие этого сезона.

Хореограф Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему пара фигуристки Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина стала любимцами на «Ледниковом периоде».

«Медведева и Милохин, безусловно, одна из пар, событий этого сезона. Их обожают все. Даня учится, развивается, меняется. Он становится личностью. Это видно на льду. Женя учит много новых элементов, которые ей несвойственны. Плюс они оба очень непосредственные. Им здорово кататься вместе. У них не только есть желание понравиться судьям. Это, конечно, подкупает». Илья Авербух

Как отметил Авербух, был огромный скепсис по поводу участия Дани Милохина в проекта.

«Много летело в него критических стрел. Но я рад, что ребята своим трудом изменили мнение о себе. И сейчас пара Медведевой и Милохина — одна из любимых на нашем проекте», — заметил Илья Авербух.

Напомним, что Медведева и Милохин считаются одними из фаворитов «Ледникового периода». У них большая армия поклонников.

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