Милохин раскрыл тайну – как они друг друга называют с Медведевой

При этом номер в «Ледниковом периоде» они провалили.

В новом выпуске «Ледникового периода» Даня Милохин и Евгения Медведева исполнили номер по мотивам сказки «Снежная королева». Тиктокер переоделся в Кая, а его партнерша – в Герду.

На репетиции Медведева призналась, что Даня очень вырос на тренировках. По ее словам, он очень много времени проводит на катке и накачал себе уже огромные мышцы.

«Я чувствую себя Человеком-пауком», — гордо добавил тиктокер.

Кстати, забавный момент: ребята называют друг друга «Медвелохины». Реакторы программы предложили им запатентовать личный бренд.

При этом в самом выступлении что-то пошло не так. Все жюри поставили Милохину и Медведевой 5.9. Ребята, конечно, расстроились.

«Сегодня было очень много технических недочетов», — заметил Максим Траньков.

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